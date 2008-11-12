برقراری آتش بس در دارفور سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عمر البشیر روز چهارشنبه از برقراری آتش بس در دارفور میان نیروهای ارتش و گروههای مسلح در این منطقه خبر داد.

وی در ادامه همچنین بر اتخاذ تدابیری برای خلع سلاح گروههای مسلح در منطقه غربی کشور تاکید کرد.

البشیر بر تعهد خود برای برقراری آتش بس در این منطقه اصرار ورزید و گفت: ما متعهد می شویم که برای رسیدن به راه حل های مسالمت آمیز که خاتمه درگیری ها را تضمین کند، به پای میز مذاکره بنشینیم.

بحران دارفور از سال 2003 میلادی زمانی شروع شد که گروه های مسلح محلی دست به مبارزه مسلحانه علیه دولت زدند. طبق گزارشهای سازمان ملل متحد تاکنون حدود 300 هزار نفر در دارفور کشته و بیش از 2 میلیون نفر دیگر نیز آواره شده اند. این در حالی است که مقامهای بلندپایه سودان از جمله عمرالبشیر رئیس جمهوری این کشور، بارها دخالتهای غرب از جمله آمریکا را عامل ادامه بحران و ناآرامی ها در این ایالت دانسته اند.

این درحالی است که دادگاه لاهه تاکنون دراین باره تصمیم خود را اعلام نکرده است.