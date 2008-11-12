برادر رئیس جمهوری افغانستان از سوء قصد جان سالم بدر برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات افغانستان خبر دادند که انفجاری انتحاری بین مقر سازمان امنیت و ساختمان شورای ولایت قندهار به ریاست احمد ولی کرزای به وقوع پیوست.

احمد ولی کرزای که خود از این انفجار جان سالم بدر برده است، در گفتگوی تلفنی با رویترز گفت: شدت انفجار باعث شکستن تمامی شیشه های ساختمان شورا شد و افراد بسیاری زخمی شدند.

وی افزود: تقریبا نیمی از ساختمان شورای ولایت قندهار ویران شده است.

همچنین به گفته والی قندهار، در این انفجار شش نفر کشته و 42 نفر دیگر زخمی شدند.

براساس این گزارش، در پی انفجار حفره ای به عمق چهار متر در پشت ساختمان استانداری قندهار ایجاد شد.

قندهار یکی از مراکز فعالیت طالبان و اعضای القاعده به شمار می رود.