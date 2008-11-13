جشنواره فیلم کوتاه سنندج آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سرپرست انجمن سینمای جوانان سنندج در این آیین اظهار داشت: جشنواره فیلم کوتاه تهران جشنواره بزرگ فیلمسازان کوتاه کشور محسوب می شود و از جایگاه ویژه ای برخودار است.

سیروس ثنایی افزود: جشنواره فیلم کوتاه تهران در دو بخش ملی و بین المللی هر ساله در تهران و به صورت همزمان در چند شهرستان برگزار می شود که امسال سنندج نیز به عنوان یکی از شهرهای میزبان انتخاب شده است.

وی خاطرنشان کرد: در جشنواره امسال سه هزار و 600 فیلم در بخش مسابقه حضور دارند که از این تعداد 10 فیلم آن سهم هنرمندان استان کردستان است.

این مسئول بیان داشت: حضور فیلمسازان کردستانی امسال در جشنواره فیلم کوتاه تهران چشمگیر است و این امر ناشی از جایگاه فیلم کوتاه در استان است.

سرپرست انجمن سینمای جوانان سنندج عنوان کرد: باید از این استعداد و تواناییهای استان به نحو مطلوب استفاده و زمینه را برای حضور نسل جدید مهیا کرد.

وی یادآور شد: برگزاری این جشنواره سبب معرفی بیشتر فیلم کوتاه و قابلیتهای آن و ایجاد زمینه برای فیلمسازان جوان که امکان حضور در تهران را ندارند، بسیار مفید است.

ثنایی ادامه داد: متاسفانه به دلیل مشکلات مالی نتوانستیم جلسات نقد و بررسی، نشستهای تخصصی و تجلیل از فیلمسازان جوان و برتر را در حاشیه جشنواره برگزار کنیم.

این مسئول خواستار توجه و حمایت جدی مسئولان استان از حوزه فیلم کوتاه در استان شد و افزود: با ایجاد امکانات و کمک به رشد و بالندگی استعدادها فیلمسازان در استان شکوفا و سبب افتخار برای استان و کشور می شوند.