نیازمند آراستگی ادبیات سیاسی هستیم / مجلس در پی تضاد با دولت نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی لاریجانی در دیدار با اعضای انجمن اسلامی پردیس قم دانشگاه تهران با اشاره به مسائل داخلی و همچنین سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران حج در خصوص مسائل انتخاباتی و بی‌بند و باری‌ها گفت:‌ در داخل کشور نیز در زمان انتخابات برخی مسائل مطرح می‌شود که زیاد مهم نیست و برخی از آن‌ها نیز به دلیل گرم کردن تنور انتخابات است.



لاریجانی با بیان اینکه باید یک نگاه اصلی و برجسته در میان نیروهای اصولگرا وجود داشه باشد، گفت: باید حفظ خط انقلاب و همچنین پیروی از خط امام و رهبری همیشه مورد توجه باشد.



نمانیده مردم قم در مجلس افزود: ‌نکته‌هایی که رهبر فرمودند حرف‌های اصیل و اساسی است که باید به آن‌ها توجه کرد.



لاریجانی با اشاره به موضوع اصولگرایی گفت: موضوع اصولگرایی یک راه است و اصولگرایی یک جریان عریض است و به معنای آرمان‌های انقلاب و نظرات امام و رهبری است.



رئیس مجلس با اشاره به برخی اختلافها در میان اصولگرایان همچنین بیان برخی مسائل درونی گفتمانی به صورت برون گفتمانی گفت: بیان مسائل برون گفتمانی امری مثبت است و تنها نباید به جنبه‌های منفی آن توجه کرد.



وی افزود: اصولگرایان ممکن است در خصوص مسائل اقتصادی، سیاسی، خارجی و... با هم اختلاف نظر داشته باشند.



لاریجانی تصریح کرد:‌ برخی از افراد این اختلافات کارشناسی یا ادبیات صحیح را که موجب بالندگی کشور می‌شود نوعی نزاع می‌دانند که سخت در اشتباه هستند.



رئیس مجلس در ادامه به تحلیل وضعیت منطقه پراخت و گفت: ایران از نظر بین المللی از جایگاه خوبی برخوردار است و در طول این 30 سال خود را از وابستگی‌ها نجات داده است این در حالیست که در گذشته ایران به یک پایگاه برای آمریکایی‌ها تبدیل شده بود و از هر نظر وابسته به غرب بود.



وی با اشاره به موقعیت کنونی ایران گفت:‌ امروزه ایران پس از گذشت 30 سال به یک استقلال رسیده است و استراتژی خود را حفظ کرده است.



لاریجانی افزود:‌ درست است که ایجاد چنین استقلالی هزینه‌هایی را نیز به دنبال داشته است‌ اما نتیجه تمامی این هزینه‌ها خودباوری و از بین بردن تقسیمات ارباب رعیتی دوران گذشته است.



نماینده مردم قم در مجلس گفت: نمایندگان مجلس با دقت به مسائل رسیدگی می‌کنند و در مجلس بیداری وجود دارد.



رئیس مجلس با اشاره برخی گفته‌ها در خصوص مجلس گفت:‌ درست است برخی افراد می‌خواهند هر لحظه برای مجلس موجی جدید به وجود آورند، اما مجلس نشان داده‌ است در تمامی این مسائل می‌تواند موضوع را جمع کند.



وی افزود: خط مشی مجلس در کل تضاد با دولت نیست و قصد وارد شدن به مسائل خرد را نداشته و کلان نگر است.