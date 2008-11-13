مطالبات معوقه کارکنان مراکز درمانی کشور پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله حافظی شامگاه چهارشنبه در حاشیه جلسه با مدیران و روسای بیمارستان های مازندران در بیمارستان امام رضا (ع) آمل با بیان اینکه هم اکنون کارکنان بخش های درمانی کشور حدود یک هزار و 600 میلیارد تومان از این وزارتخانه طلب دارند، افزود: هم اکنون منتظر سازمان خصوصی سازی هستیم تا اوراق سهام این کارخانه دولتی را به نام وزارت بهداشت صادر کند.

وی با بیان اینکه از دو ماه گذشته تاکنون پیگیری این موضوع آغاز و اکنون در مرحله انتقال قرار دارد، تصریح کرد: اگر این انتقال هر چه سریعتر انجام و سهام این کارخانه به بورس عرضه شود از محل درآمدهای آن اعتبار مورد نیاز در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور توزیع خواهد شد.

این مسئول اضافه کرد: اگر این انتقال بر اساس برنامه های پیش بینی شده و زمان بندی انجام شده تا سه ماه آینده همه مطالبات پرداخت خواهد شد.

حافظی با بیان اینکه مسئولان حوزه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهوری هم پذیرفتند که حدود 507 میلیارد تومان از این کسری ها را در قالب اصلاحیه یا متمم بودجه به صورت یک لایحه از دولت به مجلس ارائه شود، گفت: اگر این اقدام عملی شود پایان امسال پرداخت های خوبی به بخش کارکنان مختلف وزارتخانه انجام خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه هم اکنون بیشتر بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور با کمبود و نبود آمبولانس مواجه هستند، افزود: در یک و نیم سال گذشته وزارت بهداشت دو مناقصه بزرگ برای خرید 450 دستگاه آمبولانس برگزار کرد.

وی با بیان اینکه از این تعداد 150 دستگاه آمبولانس تحویل شده و در مونتا‍‍ژ کابین بیمار قرار دارد، تصریح کرد: توزیع این آمبولانس ها تا یک ماه آینده در سطح مراکز بهداشتی و بیمارستانی کشور آغاز خواهد شد.