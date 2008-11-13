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۲۳ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۳۷

خادمین افتخاری در بقاع متبرکه گلستان جذب می شوند

خادمین افتخاری در بقاع متبرکه گلستان جذب می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان از اجرای طرح جذب خادمین افتخاری برای ساماندهی امور در بقاع متبرکه استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام محمد انتصاری صبح پنجشنبه در جلسه با هیئت امنای امامزاده های آزادشهر افزود: این اداره کل برای سازماندهی جهت استفاده از عموم مردم و کسب فیض آنان به ویژه جوانان پر شور، فعال و مذهبی اقدام به جذب خدام افتخاری کرده است.

وی اظهار داشت: این طرح برای اولین بار در امامزادگان آق امام آزادشهر در حال اجرا بوده  که در آن از تمامی جوانان فعال و علاقمند مساجد، حسینیه ها در سطح شهرستان دعوت به عمل آمده است.

وی خاطرنشان کرد: از آن جمع یک گروه 14 نفره به عنوان مسئولان گروه انتخاب می شوند و مقرر شده است که هر یک از این افراد 14 نفر را به عنوان عضو گروه شناسایی و جذب کنند.

به گفته حجت الاسلام انتصاری، استفاده از حضور مردم به ویژه جوانان در بخش فرهنگی و بقاع متبرکه، به کار گیری جوانان پر شور و فعال و استفاده از توانایی آنها در بخش عظیم فرهنگی و ساماندهی و سازماندهی اجرای مراسم مذهبی امامزاده های سطح استان را از جمله اهداف اجرای این طرح اعلام کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان افزود: تهیه لباس فرم برای خادمین را از دیگر برنامه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان در این راستا است.

وی با اشاره به در پیش بودن ماه محرم از هیئت امنای اماکن مدهبی و امامزادگان خواست برای اجرای مراسم دهه اول محرم روحانی درخواست کنند.

طبق آمار 108 بقاع متبرکه و دو هزار و 300 مسجد در گلستان وجود دارد.

کد مطلب 782349

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