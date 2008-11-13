خادمین افتخاری در بقاع متبرکه گلستان جذب می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام محمد انتصاری صبح پنجشنبه در جلسه با هیئت امنای امامزاده های آزادشهر افزود: این اداره کل برای سازماندهی جهت استفاده از عموم مردم و کسب فیض آنان به ویژه جوانان پر شور، فعال و مذهبی اقدام به جذب خدام افتخاری کرده است.

وی اظهار داشت: این طرح برای اولین بار در امامزادگان آق امام آزادشهر در حال اجرا بوده که در آن از تمامی جوانان فعال و علاقمند مساجد، حسینیه ها در سطح شهرستان دعوت به عمل آمده است.

وی خاطرنشان کرد: از آن جمع یک گروه 14 نفره به عنوان مسئولان گروه انتخاب می شوند و مقرر شده است که هر یک از این افراد 14 نفر را به عنوان عضو گروه شناسایی و جذب کنند.

به گفته حجت الاسلام انتصاری، استفاده از حضور مردم به ویژه جوانان در بخش فرهنگی و بقاع متبرکه، به کار گیری جوانان پر شور و فعال و استفاده از توانایی آنها در بخش عظیم فرهنگی و ساماندهی و سازماندهی اجرای مراسم مذهبی امامزاده های سطح استان را از جمله اهداف اجرای این طرح اعلام کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان افزود: تهیه لباس فرم برای خادمین را از دیگر برنامه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان در این راستا است.

وی با اشاره به در پیش بودن ماه محرم از هیئت امنای اماکن مدهبی و امامزادگان خواست برای اجرای مراسم دهه اول محرم روحانی درخواست کنند.

طبق آمار 108 بقاع متبرکه و دو هزار و 300 مسجد در گلستان وجود دارد.