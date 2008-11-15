سایت نمایشگاههای بین المللی گلستان سریعتر بهره برداری شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال صبح امروز در بازدید از سایت شرکت نمایشگاههای بین المللی استان افزود: راه اندازی این سایت در بالابردن کیفیت برگزاری نمایشگاهها و فراهم نمودن شرایط لازم برای رفاه شهروندان و بازدیدکنندگان ضروری است.

وی اظهار داشت: یکی از اولویتهای کاری این سازمان توسعه زیرساختهای بخش بازرگانی است و باید به آن توجه ویژه شود.

کهنسال خاطرنشان کرد: معرفی توانمندیهای اقتصادی استان، فراهم شدن مبادله اطلاعات فنی و تجاری بین بنگاههای اقتصادی داخلی و خارجی از دیگر مزیتهای برگزار ینمایشگاه است.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان بیان داشت: همچنین مسوولان وزارت بازرگانی و سازمان توسعه و تجارت و این سازمان آماده ارائه کمک درخصوص راه اندازی و ایجاد پروژه های از این دست جهت توسعه اقتصادی استان هستند.

در این بازدید شماری از مسوولان سازمان بازگانی گلستان شرکت داشتند.



