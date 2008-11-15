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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۹:۳۴

سایت نمایشگاههای بین المللی گلستان سریعتر بهره برداری شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی گلستان گفت: فاز اول سایت شرکت نمایشگاههای بین المللی استان هر چه زودتر بهره برداری رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال صبح امروز در بازدید از سایت شرکت نمایشگاههای بین المللی استان افزود: راه اندازی این سایت در بالابردن کیفیت برگزاری نمایشگاهها و فراهم نمودن شرایط لازم برای رفاه شهروندان و بازدیدکنندگان ضروری است.

وی اظهار داشت: یکی از اولویتهای کاری این سازمان توسعه زیرساختهای بخش بازرگانی است و باید به آن توجه ویژه شود.

کهنسال خاطرنشان کرد: معرفی توانمندیهای اقتصادی استان، فراهم شدن مبادله اطلاعات فنی و تجاری بین بنگاههای اقتصادی داخلی و خارجی از دیگر مزیتهای برگزار ینمایشگاه است.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان بیان داشت: همچنین مسوولان وزارت بازرگانی و سازمان توسعه و تجارت و این سازمان آماده ارائه کمک درخصوص راه اندازی و ایجاد پروژه های از این دست جهت توسعه اقتصادی استان هستند.

در این بازدید شماری از مسوولان سازمان بازگانی گلستان شرکت داشتند.
 

کد مطلب 782359

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