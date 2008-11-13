ایجاد دانشکده گردشگری در تنکابن ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در تنکابن، شمس الدین حسینی صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری تنکابن افزود: مسئولان باید برای توسعه و سرمایه گذاری در این شهرستان گردشگرپذیر برنامه ریزی کنند.

وی اظهار داشت: توسعه صنایع کشاورزی و گردشگری از دیگر نیازهای اساسی این شهرستان است و لازم است توانمندیهای بالقوه شهرستان تنکابن شناسایی و بالفعل شود.

وزیر اقتصاد و امور دارایی بیان داشت: دولت برای اجرای طرح خود وارد عمل نمی شود و امور را به بخش خصوصی واگذار می کند و از این رو نهضت جذب سرمایه در کشور باید بیشتر پیگیری شود.

ابوالفتح نیکنام نماینده مردم شهرستانهای تنکابن و رامسر در مجلس گفت: همه باید در راستای عملیاتی شدن طرحهای دولت تلاش بیشتری کنند.

وی یادآور شد: مشارکت بخش خصوصی در اجرای این طرحها نیازی ضروری است.

شهرستان تنکابن در غرب مازندران 200 هزار نفر جمعیت دارد.