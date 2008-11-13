260 میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی با احداث پل میانگذر دریاچه ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد توکلی شامگاه گذشته در جریان بازدید جمعی از خبرنگاران رسانه های گروهی کشور از روند اجرایی طرح میانگذر شهید کلانتری ارومیه با بیان این مطلب افزود: برای اجرای این پل تاکنون در حدود یک هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است که 750 میلیارد ریال آن در دولت نهم ودر طول برنامه چهارم توسعه صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه قرار بود این طرح از سال گذشته به بهره برداری برسد، اظهارداشت: کم بودن اطلاعات پایه برای بررسی زمین شناسی منطقه، عدم وجود تجهیزات کافی و مورد نیاز، اعتبارات ناکافی و نیاز به ورود مصالح خاص مورد نیاز این طرح از کشورهای خارج از عمده دلایل تاخیر اجرای این طرح بوده است.

توکلی خاطرنشان کرد: تمامی این عوامل به همراه تغییر دو بانده شدن این پل به چهار باند موجب تاخیر در بهره برداری آن شده است.

مجری طرح میانگذر دریاچه ارومیه با بیان اینکه هم اکنون 90 درصد از کارهای اجرایی این طرح انجام شده است، بیان داشت: باند اول این پل بزودی آماده بهره برداری می شود.

لازم به ذکر است، 40 نفر از خبرنگاران رسانه های گروهی مختلف کشور در حوزه وزارت راه وترابری در سفر یک روزه خود از پروژه های راه و ترابری استان و طرح میانگذر شهید کلانتری ارومیه بازدید کردند.