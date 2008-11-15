بزرگترین گلخانه کشور در مشهد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مدیرعامل مزرعه نمونه آستان قدس رضوی شامگاه گذشته در حاشیه افتتاح این گلخانه به خبرنگار مهر گفت: مساحت این گلخانه حدود یک هکتار است که سقف آن به صورت یکسره است.

مهندس علی اکبر یوسفی اضهار داشت: در این گلخانه سیستم هوشمند رایانه ای که توانایی کنترل بیش از هشت نوع گیاه را دارد و قابلیت برنامه ریزی برای تغذیه گیاهی، میزان آبیاری، میزان تهویه، سیستم گرمایشی، سیستم های رطوبت سنج و سیستم آبیاری تحت فشار قطره ای را دارد استفاده شده است.

وی گفت: تمام کارهای این گلخانه به وسیله یک نرم افزار و رایانه انجام می شود که این دستگاه قابلیت آن را دارد که بر اساس نوع گیاه و زمان نوع رشد گیاه به آن برنامه داده شود و این سیستم آن را برای ما اجرا کند.

مدیرعامل مزرعه نمونه آستان قدس ادامه داد: دیواره های این گلخانه از جنس پلی کربنات است که بیش از 25 سال این دیواره ها عمر میکند و همچنین پلاستیک استفاده شده در سقف این گلخانه از جنس پلی اتیلن و ضد رطوبت است.

وی افزود: این گلخانه اولین گلخانه ای است که در ایران سقف آن پلاستیک دوجداره است و جریان هوا در آن بطور دائم تزریق می شود و بین دوجداره خلع ایجاد می شود.

یوسفی ادامه داد: در این گلخانه حدود 32 فن، 16هیتر گرمایشی که حدود 28هزار کیلوکالری حرارت در ساعت تولید می کند همچنین سیستم سایه انداز که بر اساس یک برنامه رایانه ای و نرم افزاری می باشد استفاده شده است.

وی در پایان گفت: این گلخانه با اعتباری بالغ بر 32 هزار یورو ساخته شده که در حال حاضر شش نفر و در زمان برداشت محصول روزانه 15 نفر در این گلخانه مشغول به کار می شوند.