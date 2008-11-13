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۲۳ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۲۰

در دیداری دوستانه؛

عربستان بحرین را در هم کوبید

عربستان بحرین را در هم کوبید

تیم ملی فوتبال عربستان شب گذشته در دیداری دوستانه با چهار گل تیم ملی فوتبال بحرین را از پیش رو برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال عربستان که خود را برای دیدار با کره جنوبی در دور چهارم از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آماده می کند، دیشب در دیداری دوستانه به مصاف بحرین رفت و موفق شد با چهار گل مهمان خود را شکست دهد.

برای تیم ملی فوتبال عربستان در این دیدار تدارکاتی فیصل السلطان (25)، نایف هزازی (29 و 57) و رضا تکر (90 - پنالتی) گلزنی کردند.

تیم ملی فوتبال عربستان روز چهارشنبه هفته آینده در دور چهارم از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2010 در خانه به دیدار کره جنوبی می رود.

کد مطلب 782374

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