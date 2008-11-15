40 میلیون دلار از کمک ایران به عراق به بخش کشاورزی اختصاص دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد علی حسین کاظم البهادلی شامگاه دیشب در حاشیه بازدید از مزرعه نمونه آستان قدس رضوی افزود: هدف از سفر به جمهوری اسلامی ایران بستن قراردادهایی در بحث کشاورزی و استفاده از تخصص های ایرانی ها در زمینه کشاورزی است.

وی تصریح کرد: در سال 2006 اولین تفاهم نامه و قرار داد در زمینه کشاورزی بین عراق و ایران بسته شد اما متاسفانه به دلیل به وجود آمدن مشکلاتی اجرایی نشد، تبادل نظر و تجربیات یکی از مواردی است که در این تفاهم نامه آمده است و ما در این سفر قصد داریم آن را اجرا کرده و از تجربیات و نظرات کشاورزان ایرانی استفاده کنیم.

وجود برخی آفات را در بخش کشاورزی دو کشور مشترک عنوان کرد و افزود: در زمین های کشاورزی دو کشور آفت هایی وجود دارد که امیدواریم در این سفر دو طرف در زمینه از بین بردن و استفاده از ارتباطات علمی و تخصصی یکدیگر این آفات را از بین ببریم.

وزیر جهاد کشاورزی عراق گفت: کشاورزی این کشور دارای مشکلات زیادی در زمینه آفت، خشکسالی و آب و آبیاری است که امیدواریم با کمک ایران این مشکلات به حداقل برسد.

وی با اشاره به کمک ایران به عراق اظهار داشت: قرار است ایران به صورت وام یک میلیارد دلاری به عراق کمک کند که ما حدود 40 میلیون دلار از این کمک را به رفع مشکلات و خرید و بازسازی و گسترش زمین های کشاورزی عراق اختصاص داده ایم.

علی حسین کاظم البهادلی گفت: عراق می تواند از این کمک برای اقدامات کشاورزی و دامداری در کشور ایران سرمایه گذاری کند.

وی بیان داشت: با شرکت تراکتورسازی ایران قراردادی بسته ایم و با فعال کردن بخش ارائه ماشین آلات به کشاورزان که زیر نظر وزارت کشاورزی است امیدواریم در هر مرحله بتوانیم 200 تا 500 ماشین کشاورزی به داخل عراق برای کشاورزان وارد کنیم.

وی گفت: در این رابطه قرار است در عراق نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی برپا نماییم و به خریداران ماشین آلات کشاورزی را با ارائه وام بفروشیم و پول تراکتورها و ماشین آلاتی که از صنعتگران ایرانی خریداری می کنیم را نقد پرداخت کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی عراق بیان داشت: در عراق قانونی به نام سرمایه گذاری شماره 13 تصویب شده که به سرمایه گذارانی که می خواهند در عراق سرمایه گذاری کنند در بخش کشاورزی تسهیلاتی ارائه شود.

وی اظهار داشت: در عراق نخلستان هایی ایجاد شده که میوه و ثمره آن به زائران امام حسین (ع) تقدیم می شود.