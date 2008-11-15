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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۰۶

هزار تخلف انضباطی در تاکسیرانی گرگان بررسی شد

هزار تخلف انضباطی در تاکسیرانی گرگان بررسی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته انضباطی تاکسیرانی شهر گرگان گفت: طی هفت ماه گذشته در این سازمان به حدود یک هزار تخلف مربوط به تاکسیرانان رسیدگی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی کلاتی صبح امروز در جلسه شواری شهر گرگان افزود: از این شمار، 425 مورد عدم فعالیت در خط یا مسیر تعیین شده، 337 مورد اخذ نوار کاست غیرمجاز از آژانس تلفنی، 16 مورد توقیف تاکسی در پارکینگ و سه مورد معرفی به تعزیرات بوده است.

وی اظهار داشت: گرفتن کرایه اضافی، فعالیت نکردن در سطح شهر، جریمه انضباطی و پلمپ شش دفتر آژانس از دیگر فعالیتهای این سازمان است.

وی خاطرنشان کرد: حدود شش هزار دستگاه شامل تاکسی سرویس مدارس، تاکسی تلفنی مختص بانوان، وانت تلفنی و ...  در سح شهرستان فعالیت دارند.

به گفته کلاتی، امروز برای 10 سال آینده نیز در این منطقه امتیاز تاکسی صادر شده و نبود برنامه ریزی صحیح و شلوغی و بار ترافیک موجب بی نظمی در برخی امور شده است.

رئیس کیمته انضباطی تاکسیرانی شهر گرگان بیان داشت: اکنون بیشتر رانندگان ناوگان دورن شهری دچار مشکلات عدیده زندگی، اجتماعی و اقتصادی بوده و به بانکهای بدهی دارند.

وی خواستار برنامه ریزی برای رفع مشکلات رانندگان تاکسی شد و یادآورشد: این رانندگان برای نوسازی ناوگان و تاکسی با مشکلات عدیده ای روبرو هستند.

وی اضافه کرد: باید با مشارکت و تشکیل گروه مشاوران برای ساماندهی امور مربوط به ناوگان حمل و نقل عمومی تلاش کرد.

شهر گرگان بیش از 200 هزار نفر جمعیت دارد.  

کد مطلب 782376

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