هزار تخلف انضباطی در تاکسیرانی گرگان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی کلاتی صبح امروز در جلسه شواری شهر گرگان افزود: از این شمار، 425 مورد عدم فعالیت در خط یا مسیر تعیین شده، 337 مورد اخذ نوار کاست غیرمجاز از آژانس تلفنی، 16 مورد توقیف تاکسی در پارکینگ و سه مورد معرفی به تعزیرات بوده است.

وی اظهار داشت: گرفتن کرایه اضافی، فعالیت نکردن در سطح شهر، جریمه انضباطی و پلمپ شش دفتر آژانس از دیگر فعالیتهای این سازمان است.

وی خاطرنشان کرد: حدود شش هزار دستگاه شامل تاکسی سرویس مدارس، تاکسی تلفنی مختص بانوان، وانت تلفنی و ... در سح شهرستان فعالیت دارند.

به گفته کلاتی، امروز برای 10 سال آینده نیز در این منطقه امتیاز تاکسی صادر شده و نبود برنامه ریزی صحیح و شلوغی و بار ترافیک موجب بی نظمی در برخی امور شده است.

رئیس کیمته انضباطی تاکسیرانی شهر گرگان بیان داشت: اکنون بیشتر رانندگان ناوگان دورن شهری دچار مشکلات عدیده زندگی، اجتماعی و اقتصادی بوده و به بانکهای بدهی دارند.

وی خواستار برنامه ریزی برای رفع مشکلات رانندگان تاکسی شد و یادآورشد: این رانندگان برای نوسازی ناوگان و تاکسی با مشکلات عدیده ای روبرو هستند.

وی اضافه کرد: باید با مشارکت و تشکیل گروه مشاوران برای ساماندهی امور مربوط به ناوگان حمل و نقل عمومی تلاش کرد.

شهر گرگان بیش از 200 هزار نفر جمعیت دارد.