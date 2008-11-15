هشت درصد محصولات زراعی و دامی کشور در خراسان رضوی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا اسماعیل نیا شامگاه گذشته در حاشیه مراسم بازدید وزیر جهاد کشاورزی عراق از مزرعه نمونه آستان قدس رضوی گفت: یک میلیون و 200 هزار هکتار از وسعت خراسان رضوی را زمین ها و موسسات دامپروری و کشاورزی تشکیل می دهد.

وی با بیان اینکه هشت درصد از محصولات زراعی و دامی کشور در استان خراسان رضوی تولید می شود، ادامه داد: در استان حدود 80 محصول تولید می شود که از نظر وزنی حدود هفت میلیون و 600 هزار تن میزان تولیدات استان است همچنین در 20 محصول رتبه اول تا سوم را از نظر میزان تولید در کشور داریم.

وی تصریح کرد: در استان بیش از 60 هزار تن گوشت قرمز، 92هزار تن گوشت مرغ، 87 هزار تن تخم مرغ، 640 هزار تن شیر و 165 تن زعفران تولید کرده ایم که در حال حاضر از لحاظ میزان تولید گوشت قرمز در کشور اول و تولید گوشت مرغ و تخم مرغ در کشور مقام دوم را به خود اختصاص داده ایم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: استان خراسان رضوی آمادگی برگزاری کلاسهای آموزشی را در عراق همچنین ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه کشاورزی را برای کشاورزان کشور عراق، توسط بخش خصوصی را دارد.