امور بانوان به خودشان واگذار می شود/ یک مربی نروژی را به ایران می آوریم

کریم صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قصد داریم برخی از امور بانوان را در فدراسیون به خودشان واگذار کنیم زیرا معتقدیم ورزش بانوان در ایران باید با کمک خود بانوان رشد و ارتقاء یابد. درکنار آن معتقدیم که اگر کارهای بانوان به خودشان واگذار کنیم مشکلاتشان کمتر می شود و راحت تر می توانند فعالیت کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: قطعا با در نظر گرفتن اینکه ایران کشور مسلمانی است بانوان ایرانی با حضور یک مربی زن بهتر می توانند فعالیت کرده و از حاشیه ها به دور باشند.

رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان با بیان اینکه در همین راستا هدایت تیم ملی کامپوند بانوان را به یک زن ایرانی داده ایم افزود: هدف ازاستخدام سکینه قاسم پور به عنوان مربی تیم ملی کامپوند بانوان تخصص و سوابق خوب او بوده است.

وی با تاکید بر اینکه قاسم پور با حفظ سمت مربیگری می کند گفت: وی از ورزشکاران خوب و با اخلاف ما محسوب می شود که قرار است با حفظ سمت هم ورزشکار تیم ملی باشد و هم هدایت تیم ملی کامپوند زنان را برعهده گیرد.

صفایی تصریح کرد: قاسم پور پیش از این زیر نظر یکی مربی نروژی آموزش دیده است و قرار است این مربی سال آینده به ایران آمده و هدایت کل تیم ملی کامپوند را به عنوان سرمربی برعهده گیرد که در آن صورت قاسم پور به عنوان مربی با وی همکاری خواهد داشت.

وی تاکید کرد: قطعا برای کسب تجارب بین المللی این مربی جوان ایرانی را به دوره های آموزشی بین المللی اعزام خواهیم کرد.