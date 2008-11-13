آذربایجان غربی به بزرگترین پایانه صادراتی ایران به اروپا تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رحیم قربانی شامگاه گذشته در جریان بازید جمعی از خبرنگاران رسانه های گروهی کشور به منظور بازدید از روند اجرایی طرح میانگذر شهید کلانتری ارومیه به استان، افزود: این استان به دلیل مسیرارتباطی ایران به اروپا پتانسیل بسیار مناسبی برای صادرات تولیدات کشور به اروپا را دارد و هم اکنون تمامی زیرساخت ها برای این امر در استان فراهم شده است.

وی با اشاره به تعدد پروژه های عمرانی در دست اجرای استان بیان داشت: با تلاش بی وقفه مسئولان و همراهی مردم شاهد پیشرفت روزافزون استان در تمامی زمینه های مختلف به ویژه صنعت، کشاورزی وعمران هستیم.

قربانی ادامه داد: در حال حاضر چهار کارخانه بزرگ سیمان در استان در حال احداث است که با بهره برداری از این کارخانجات میزان تولید سیمان در استان از یک میلیون و300 هزار تن فعلی به شش میلیون تن افزایش خواهد یافت.

این مسئول خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته استان صادرکننده سیمان بود ولی هم اکنون به دلیل افزایش ساخت و سازهای عمرانی به یکی از واردکنندگان سیمان تبدیل شده است.

استاندار آذربایجان غربی یادآورشد: با بهره برداری از کارخانجات سیمان، علاوه بر تامین سه میلیون تنی نیاز سیمان استان، سیمان مازاد تولید استان به کشورهای مختلف دنیا صادر شود.

وی همچنین گفت: در حال حاضر مجتمع های بزرگ تولید فولاد در استان احداث می شود که بخشی از این کارخانجات با ظرفیت تولید 500 هزار تنی تا پایان امسال آماده بهره برداری می شوند.

قربانی با تاکید بر استفاده از روش های نوین از جمله استفاده از بتن به جای آسفالت در راههای ارتباطی استان بیان داشت: در بسیاری از کشورهای دنیا بتن به جای آسفالت در معابر مورد استفاده قرار می گیرد که این اقدام به صورت آزمایشی در استان اجرا می شود.

استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: این استان با ساخت کارخانه سیمان آذرآبادگان خوی در مدت زمان بسیار کوتاه رکورد احداث کارخانجات سیمان کشور را به خود اختصاص داده است.

قربانی با اشاره به آماده شدن زیرساخت های توسعه در بخش حمل و نقل استان اظهار داشت: بیشتر جاده های استان در حال چهاربانده شدن است.

وی از توسعه شبکه حمل ونقل ریلی نیز خبر داد و گفت: هم اکنون احداث راه آهن مراغه به میاندوآب و مهاباد ادامه دارد و در مسیر ارومیه به نقده نیز کارهای خوبی در این زمینه انجام شده است.

وی در ادامه به اجرای مطالعات ایجاد راه آهن در مسیر ارومیه به شهرک صنعتی شماره سه ارومیه یکی از بزرگترین شهرک های صنعتی کشور اشاره کرد و افزود: ادامه احداث خط ریلی از شهرک صنعتی شماره سه به سمت سلماس نیز جزو خواسته های استان در سفر دور دوم ریاست جمهوری به استان خواهد بود.

استاندار آذربایجان غربی به توسعه صنایع غذایی در استان نیز اشاره و خاطرنشان کرد: دو سال متوالی است که استان در بخش صنایع غذایی رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است.