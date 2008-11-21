احتمال حضور یک مربی اروپایی در ایران / کمانداران منتظر پاسخ کمیته ملی المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون تیراندازی با کمان در حالی کار خود را در آذرماه سال 1382 آغاز کرد که از همان سال نخست از حضور دو مربی کره ای به نام "مانسوک پارک" برای تیم ریکرو مردان و "لی یومی" برای تیم ریکرو بانوان بهره برد.

حضور موفق این دو مربی باعث شد تا برای اولین بار دو نماینده زن و مرد ایران راهی بازیهای المپیک پکن شوند. اما هنوز کمانداران ریکرو ایران مقام های در خور توجهی را در مسابقات قهرمانی آسیا و جهان بدست نیاورده اند.

این در حالی است که کمانداران کامپوند در رده بندی آسیا بر سکوی نخست قرار دارند و سالهاست شاهد کسب مدالهای متعددی توسط تیراندازان این رشته در عرصه مسابقات قهرمانی آسیا، جایزه بزرگ آسیا و جام های جهانی هستیم اما به دلیل المپیکی نبودن این رشته، کمیته ملی المپیک هنوز با استخدام مربیان خارجی برای کمانداران کامپوند کنار نیامده است.

کریم صفایی رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان ایران در این باره به خبرنگار مهر گفت: کامپوند رشته ای غیر المپیکی است به همین دلیل برخی از کشورها سرمایه گذاری کمتری را در آن انجام می دهند این درحالی است که قله موفقیت در کامپوند کوتاهتر از اسلحه ریکرو است.

وی ادامه داد: به همین دلیل کمانداران کامپوند ایران به سرعت توانستند خود را به مدالهای آسیایی برسانند اما برای رسیدن به مدالهای جهانی نیاز به حضور مربیان خارجی از قاره اروپا هستیم.

صفایی تصریح کرد: به دنبال تغییر کادر اجرایی کمیته ملی المپیک این امیدواری وجود دارد که با ارائه طرح استخدام یک مربی خارجی در اسلحه کامپوند بتوانیم به این مهم دست یابیم.

وی افزود: چنانچه کمیته ملی المپیک با این مسئله موافقت کند "آماندوسن" مربی اهل نروژ را به خدمت خواهیم گرفت.

صفایی خاطرنشان کرد: این مربی پیش از این به عنوان مشاور و برنامه ریز تیم ملی کامپوند با فدراسیون تیراندازی با کمان همکاری کرده است و با وضعیت کمانداران ایرانی آشنایی دارد.