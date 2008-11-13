شرط روسیه برای توقف استقرار موشکهای اسکندر در کالینینگراد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری مدودف روز پنجشنبه در گفتگو با فیگارو با اشاره به آمادگی کشورش برای مذاکره با واشنگتن اظهار داشت: ما حاضریم تصمیم خود برای استقرار موشک ها در منطقه کالینینگراد در غرب روسیه را متوقف کنیم به شرطی که دولت جدید آمریکا نیز سپر موشکی خود را جمع کند.

این درحالی است که یک مقام ناشناس در کاخ کرملین روز چهارشنبه خبر داد که روسیه آماده همکاری با آمریکا درباره امنیت اروپا است، اما پیشنهادها در زمینه سپر موشکی کافی نیست.

این مقام خاطرنشان کرد: ما با این پیشنهادها موافقت نمی کنیم.

اما مقامات آمریکایی این اظهارنظر را رد و اعلام کردند که پاسخ رسمی از سوی دولت مسکو دریافت نکرده اند.

مدودف در ادامه تاکید کرد: آمریکا باید از استقرار سپر موشکی خود در کشورهای شرق اروپا صرف نظر کند.

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام به زعم خود مقابله با تهدیدهای موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده است، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرارچنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قرار دهند، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای ازسوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.