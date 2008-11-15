اجرای محدودیت تردد در مشهد نیازمند جلب رضایت عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن موحدیان صبح امروز در جلسه شورای هماهنگی ترافیک خراسان رضوی افزود: اجرای طرح محدودیت تردد در محدوده مرکزی مشهد برای مدیریت ترافیک در این محدوده ضروری است اما باید مشکلات اجرا به حداقل کاهش یابد.

وی پس زدن حجم ترافیک به پشت مرز محدوده ترافیکی، نارضایتی کسبه از کاهش درآمد و مشکلات رفت و آمد آنان و خروج مدیریت طرح از دست شورای هماهنگی ترافیک در مقطعی از اجرای طرح را از جمله مشکلات اجرای این طرح عنوان کرد.

فرماندار مشهد بر لزوم هماهنگی ارگان های مسئول در ساماندهی ترافیک تاکید کرد و افزود: با توجه به حجم بالای خودرو در زمان پیک مسافر در مشهد، ساماندهی ترافیک از عهده یک سازمان یا نهاد بر نمی آید.

در ادامه محمد پژمان شهردار مشهد گفت: حل مشکلات ترافیکی باید از مدیریت تقاضا آغاز شود و تا زمانی که نتوانیم تقاضا را مدیریت کنیم، ایجاد ظرفیت های جدید راهگشا نخواهد بود.

پژمان ادامه داد: با وجود اینکه آمادگی کامل برای اجرای طرح محدودیت تردد در محدوده مرکزی مشهد در میان مردم و دستگاه ها وجود نداشت، اما طرح موفقیت آمیز بود و در آینده نیز بهتر خواهد شد.

شهردار مشهد افزود: هرچند باید در جهت افزایش امکانات از جمله افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی و پارکینگ تلاش کنیم اما تا زمان ثمر دادن این تلاش ها باید با توجه به ظرفیت های موجود برنامه ریزی شود

مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی نیز گفت: در همه شهرستان های خراسان رضوی به منظور ساماندهی ترافیک در شهرستان ها، شورای ترافیک فعال شده است.

محمدحسن واحدی افزود: پس از ابلاغ حکمی توسط استاندار خراسان رضوی برای بررسی و ساماندهی ترافیک از مجرای شورای ترافیک شهرستان ها در ماه گذشته، شورای ترافیک در همه شهرستان های استان آغاز به کار کرده است.

وی با اشاره به اختیارات شورای ترافیک شهرستان ها گفت: تمامی مباحث مربوط به ترافیک در هر شهرستان در این شورا بررسی می شود و حتی طرح های توسعه شهرستان ها نیز در نقاطی که با مباحث ترافیکی هم پوشانی پیدا می کند، باید به تایید شورای ترافیک برسد.

واحدی ادامه داد: امیدواریم با فعال شدن شوراهای ترافیک در شهرستان ها، راه حل های مسائل مربوط به ترافیک متناسب با مقتضیات هر شهرستان طراحی شود.

فرماندار هر شهرستان، مقام ارشد راهنمایی و رانندگی، شهردار و شورای شهر از جمله مقامات و نهادهای عضو شورای ترافیک در شهرستانها هستند.