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۲۳ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۱۱

درپی ضرب و شتم وی ؛

سرباز عراقی دو نظامی آمریکایی را کشت

سرباز عراقی دو نظامی آمریکایی را کشت

یک سرباز 21 ساله عراقی در حال گشت در شهر موصل در شمال این کشور پس از اینکه مورد ضرب و شتم واقع شد دو نظامی آمریکایی را کشت و شش نفر دیگر را زخمی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس 24، وزارت دفاع عراق روز پنجشنبه با اعلام این خبر از چگونگی وقوع آن اظهار بی اطلاعی کرد و گفت که تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.

به گفته وی، در این حادثه دو سرباز آمریکایی کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.

این در حالی است که یک مقام نظامی عراقی گفت که یک سرباز آمریکایی به صورت نظامی عراقی سیلی زده که عصبانیت وی را به همراه داشته و بسوی سربازان آمریکایی آتش گشوده است.

سرباز عراقی پس از این حادثه توسط نیروهای آمریکایی کشته شده است.

در ماه ژانویه نیز یک سرباز عراقی در زمان ساخت مواضع ارتش در موصل بسوی دو سرباز آمریکایی شلیک و آنان را کشت که اکنون تحت محاکمه قرار دارد.

با کشته شدن این دو سرباز شمار افراد کشته شده آمریکایی از مارس سال 2003 میلادی تاکنون به چهار هزار و 197 نفر رسید.

کد مطلب 782406

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