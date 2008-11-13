سرباز عراقی دو نظامی آمریکایی را کشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس 24، وزارت دفاع عراق روز پنجشنبه با اعلام این خبر از چگونگی وقوع آن اظهار بی اطلاعی کرد و گفت که تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.

به گفته وی، در این حادثه دو سرباز آمریکایی کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.

این در حالی است که یک مقام نظامی عراقی گفت که یک سرباز آمریکایی به صورت نظامی عراقی سیلی زده که عصبانیت وی را به همراه داشته و بسوی سربازان آمریکایی آتش گشوده است.

سرباز عراقی پس از این حادثه توسط نیروهای آمریکایی کشته شده است.

در ماه ژانویه نیز یک سرباز عراقی در زمان ساخت مواضع ارتش در موصل بسوی دو سرباز آمریکایی شلیک و آنان را کشت که اکنون تحت محاکمه قرار دارد.

با کشته شدن این دو سرباز شمار افراد کشته شده آمریکایی از مارس سال 2003 میلادی تاکنون به چهار هزار و 197 نفر رسید.