نشان عالى "استقلال" به سرلشگر بسیجى فیروزآبادى اعطا مى شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در آستانه فرارسیدن هفته بسیج و به پاس قدردانى از خدمات و مجاهدتهای سردار سرلشگر بسیجى حسن فیروزآبادى با اعطای نشان عالی استقلال به وی موافقت کرد.

بنا به پیشنهاد دفتر رئیس جمهور و با تصویب هیئت وزیران و و به استناد ماده (7) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1375 – نشان عالی " استقلال " به اقای سید حسن فیروزآبادی اعطاء می‌شود.



این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.