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۲۳ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۵۴

با تصویب دولت ؛

نشان عالى "استقلال" به سرلشگر بسیجى فیروزآبادى اعطا مى شود

نشان عالى "استقلال" به سرلشگر بسیجى فیروزآبادى اعطا مى شود

نشان عالى استقلال در هفته بسیج توسط رئیس جمهور به سردار سرلشگر بسیجى حسن فیروزآبادى اعطا خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در آستانه فرارسیدن هفته بسیج و به پاس قدردانى از خدمات و مجاهدتهای سردار سرلشگر بسیجى حسن فیروزآبادى با اعطای  نشان عالی استقلال به وی موافقت کرد.

بنا به پیشنهاد دفتر رئیس جمهور و با تصویب هیئت وزیران و و به استناد ماده (7) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1375 – نشان عالی " استقلال " به اقای سید حسن فیروزآبادی اعطاء می‌شود.

این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

 

کد مطلب 782409

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