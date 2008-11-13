  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۳ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۴۵

کودکان چاق در معرض اختلالات شریانی هستند

کودکان چاق در معرض اختلالات شریانی هستند

بررسیها نشان می دهد کودکان چاقی که در حدود 10 سال سن دارند رگهایی مانند افراد 45 ساله دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشیتد پرس، کودکان چاق نه تنها در معرض عوارض ناشی از سختی رگها هستند بلکه در معرض دیگر ناهنجاریهای سیستم قلبی و عروقی نیز هستند.

 کارشناسان معتقدند در حدود یک سوم کودکان دارای اضافه وزن و یک پنجم آنها نیز چاق هستند و همین امر زنگ خطری برای سلامت آنها در آینده است.

علاوه بر عوارض چاقی عموم کودکان چاق در آینده نیز کم و بیش دچار اضافه وزن می شوند و سلامت شان در معرض تهدید است.

محققان تعداد 70 کودک 10 تا 16 سال را مورد بررسی قرار داده اند و رگهای ناحیه گردن أنها را توسط سونوگرافی و روشهای تشخیصی دیگر مورد بررسی قرار دادند.

نکته اینجاست که تقریبا تمامی آنها دارای چربی خون بیشتری نسبت به حد معمول برای سن خود بودند و برخی نیز که خیلی چاق بودند دچار سختی رگها شده بودند.

متخصصان اعلام کرده اند که سن رگهای قلبی تقریبا 30 سال بیشتر از سن شناسنامه ای افراد است و یک کودک چاق 10 ساله از نظر وضعیت عروق تقریبا" مانند یک فرد 40 تا 45 ساله است.

کد مطلب 782429

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها