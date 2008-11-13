کودکان چاق در معرض اختلالات شریانی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشیتد پرس، کودکان چاق نه تنها در معرض عوارض ناشی از سختی رگها هستند بلکه در معرض دیگر ناهنجاریهای سیستم قلبی و عروقی نیز هستند.

کارشناسان معتقدند در حدود یک سوم کودکان دارای اضافه وزن و یک پنجم آنها نیز چاق هستند و همین امر زنگ خطری برای سلامت آنها در آینده است.

علاوه بر عوارض چاقی عموم کودکان چاق در آینده نیز کم و بیش دچار اضافه وزن می شوند و سلامت شان در معرض تهدید است.

محققان تعداد 70 کودک 10 تا 16 سال را مورد بررسی قرار داده اند و رگهای ناحیه گردن أنها را توسط سونوگرافی و روشهای تشخیصی دیگر مورد بررسی قرار دادند.

نکته اینجاست که تقریبا تمامی آنها دارای چربی خون بیشتری نسبت به حد معمول برای سن خود بودند و برخی نیز که خیلی چاق بودند دچار سختی رگها شده بودند.

متخصصان اعلام کرده اند که سن رگهای قلبی تقریبا 30 سال بیشتر از سن شناسنامه ای افراد است و یک کودک چاق 10 ساله از نظر وضعیت عروق تقریبا" مانند یک فرد 40 تا 45 ساله است.