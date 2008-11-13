مقامات پاکستان ربوده شدن دیپلمات ایرانی در پیشاور را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، افراد مسلح یک دیپلمات ایرانی را صبح امروز در پیشاور ربودند و محافظ این دیپلمات ایرانی را کشتند.

این ناحیه از پاکستان تاکنون چندین ماجرای مشابه را تجربه کرده و پلیس پاکستان بارها درباره وخاومت وضعیت امنیتی این منطقه هشدار داده است.

یک مقام پلیس پاکستان به نقل از شاهدان این عملیات تروریستی از توقف خودروی دیپلمات ایرانی توسط دو فرد مسلح، کشته شدن محافظ پاکستانی وی و انتقال دیپلمات به یک اتومبیل دیگر خبر داد.

سخنگوی سفارت ایران در اسلام آباد، دیپلمات ربوده شده را حشمت الله عطارزاده وابسته بازرگانی کنسولگری ایران اعلام کرد.

تاکنون هیچ گروه یا فردی مسئولیت این حادثه را برعهده نگرفته است.

مقامات پاکستانی از جمله آصف علی زرداری رئیس جمهوری این کشور این حمله را محکوم کردند.

یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان هم خواستار تحقیق گسترده درباره این عملیات تروریستی و برخورد با عاملان این حادثه شده است.