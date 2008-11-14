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۲۴ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۱۹

کشتار دام در خراسان رضوی از مرز یک میلیون لاشه گذشت

کشتار دام در خراسان رضوی از مرز یک میلیون لاشه گذشت

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون فنی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: کشتار انواع دام سبک و سنگین در کشتارگاه‌های سنتی و صنعتی دام استان طی هفت ماه ابتدای امسال به بیش از یک میلیون و 266 هزار لاشه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد دکتر جواد اعلمی، صبح امروز در نشستی خبری در محل اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی و در جمع خبرنگاران وزن لاشه‌های مذکور را بیش از 33 میلیون و 397 هزار کیلوگرم عنوان کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به حضور ناظرین دامپزشکی در کشتارگاه‌های دام اعم از صنعتی و سنتی و نیز نظارت و کنترل بهداشتی صورت گرفته، در مدت یادشده، در مراحل قبل و بعد از کشتار دام‌ها، بیش از 273 هزار کیلوگرم از لاشه‌های یادشده در اثر ابتلای به بیماری‌های مشترک بین انسان و دام از چرخه مصرف انسانی حذف شده است.

وی آمار کشتار طیور را نیز طی مدت یادشده بیش از29 میلیون قطعه و میزان لاشه ضبطی بر اثر بازرسی های بهداشتی دامپزشکی را در سطح استان، 224 هزار قطعه  به وزن 247 هزار کیلوگرم دانست که در اثر بیماری‌هایی نظیر آسیت، عفونت‌های تنفسی و ... حذف شده‌اند.

معاون فنی دامپزشکی استان تعداد کشتارگاههای طیور استان را 13 باب عنوان کرد و تصریح نمود: تمامی کشتارگاه‌های مذکور، صنعتی بوده و کشتاردر آنها برابر با ضوابط و مقررات دامپزشکی و تحت نظارت این اداره کل درحال انجام است.

وی از حضور ناظرین شرعی در کشتارگاه‌های طیور و دو کشتارگاه صنعتی دام استان همراه با نظارت بازرسین فنی دامپزشکی نیز یاد نموده و اظهار داشت: در 7 ماهه ابتدای امسال در کشتارگاه‌های طیور،  26 هزار لاشه طیور نیز با تشخیص ناظرین شرعی حرام تشخیص داده شده که تمامی موارد مذکور ضبط و حذف شده است.

کد مطلب 782433

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