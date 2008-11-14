کشتار دام در خراسان رضوی از مرز یک میلیون لاشه گذشت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد دکتر جواد اعلمی، صبح امروز در نشستی خبری در محل اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی و در جمع خبرنگاران وزن لاشه‌های مذکور را بیش از 33 میلیون و 397 هزار کیلوگرم عنوان کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به حضور ناظرین دامپزشکی در کشتارگاه‌های دام اعم از صنعتی و سنتی و نیز نظارت و کنترل بهداشتی صورت گرفته، در مدت یادشده، در مراحل قبل و بعد از کشتار دام‌ها، بیش از 273 هزار کیلوگرم از لاشه‌های یادشده در اثر ابتلای به بیماری‌های مشترک بین انسان و دام از چرخه مصرف انسانی حذف شده است.

وی آمار کشتار طیور را نیز طی مدت یادشده بیش از29 میلیون قطعه و میزان لاشه ضبطی بر اثر بازرسی های بهداشتی دامپزشکی را در سطح استان، 224 هزار قطعه به وزن 247 هزار کیلوگرم دانست که در اثر بیماری‌هایی نظیر آسیت، عفونت‌های تنفسی و ... حذف شده‌اند.

معاون فنی دامپزشکی استان تعداد کشتارگاههای طیور استان را 13 باب عنوان کرد و تصریح نمود: تمامی کشتارگاه‌های مذکور، صنعتی بوده و کشتاردر آنها برابر با ضوابط و مقررات دامپزشکی و تحت نظارت این اداره کل درحال انجام است.

وی از حضور ناظرین شرعی در کشتارگاه‌های طیور و دو کشتارگاه صنعتی دام استان همراه با نظارت بازرسین فنی دامپزشکی نیز یاد نموده و اظهار داشت: در 7 ماهه ابتدای امسال در کشتارگاه‌های طیور، 26 هزار لاشه طیور نیز با تشخیص ناظرین شرعی حرام تشخیص داده شده که تمامی موارد مذکور ضبط و حذف شده است.