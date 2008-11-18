نیمی از پروژه های مصوب سفر رهبر انقلاب به سمنان بهره برداری شد / اجرای پروژه ها فراتر از برنامه است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، یک هزار و 120 میلیارد ریال اعتبار اولیه سفر مقام معظم رهبری به استان سمنان بود که مقرر شد مصوبات سفر تا پایان سال آینده به بهره برداری برسد.

استاندار سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرایی شدن مصوبات سفر رهبری گفت: 125 پروژه دیگر سفر در حال اجرا است و تعدادی از پروژه ها نیز به دلیل تغییرات و مسائل قانونی در حال پیگیری مقدمات اجرایی است.

علی عبداللهی افزود: مصوبات سفر رهبری به استان بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در سفرهای مسئولان دفتر رهبری برای پیگیری روند مصوبات اعتبارات این سفر به هزار و 470 میلیارد ریال رسید.

به گفته وی، تاکنون 65 درصد اعتبارات مصوب وصول شده است و با پروژه هایی که امسال به بهره برداری می رسند پیشرفت مصوبات به 75 درصد خواهد رسید.

آبفا روستایی و بنیاد مسکن بیشترین پروژه های مصوب سفر را دارند

معاون عمرانی استانداری سمنان نیز به خبرنگار مهر گفت: بیمارستان 220 تختخوابی سمنان، بیمارستان دامغان، احداث راه آهن دسترسی به معادن، بهسازی و تعریض سه راهی زیدر- بیارجمند در شاهرود، تامین آب دراز مدت ایوانکی - آرادان، تکمیل شبکه فاضلاب مهدیشهر، سد کالپوش، ایجاد خوابگاه های دانشجویی و مجتمع آموزشی، فرهنگی، ورزشی دانشگاه علوم پزشکی از مهمترین پروژه ها است.

محمد هادی عموزاده افزود: آب و فاضلاب روستایی و بنیاد مسکن با 47 پروژه بیشترین تعداد پروژه ها را به خود اختصاص داده اند.

به گفته وی، دانشگاه سمنان و شاهرود، سازمان تبلیغات اسلامی و مسکن و شهرسازی از نظر اجرای پروژه ها از 60 درصد پایین تر هستند و بنیاد مسکن با 82 درصد پیشرفت مناسبی در پروژه ها دارد.

وی با اشاره به اختصاص هشت میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار برای ساخت مصلاهای نماز جمعه از سفر رهبری، گفت: سازمان حمل و نقل و پایانه های استان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اداره امورعشایری، بنیاد شهید و امور ایثارگران بیشتر پروژه های سفر مربوط به سازمان خود را به اتمام رسانده اند.

16 پروژه سمنان به اتمام رسید

فرماندار سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان از اتمام 16 پروژه مربوط به سفر رهبری به این شهرستان خبر داد و گفت: در این سفر 30 پروژه در شهرستان سمنان مصوب شده است.

محمد همتیان افزود: در سفر رهبری به سمنان 44 پروژه به شهرستان سمنان اختصاص یافت که با ارتقای مهدیشهر به شهرستان، 14 پروژه متعلق به این شهرستان از سمنان جدا شد.

وی با بیان اینکه 290 میلیارد ریال حجم اعتبارات اختصاص یافته به شهرستان سمنان است، گفت: در سفر مسئولان دفتر مقام معظم رهبری 50 میلیارد ریال دیگر به اعتبارات مصوب سمنان افزوده شد.

وی با اشاره به پیشرفت 10 تا 90 درصدی مابقی مصوبات سفر رهبری در شهرستان سمنان، اظهار داشت: ساخت بیمارستان 220 تختخوابی، احداث خوابگاه و سلف سرویس دانشجویی و ساخت مجتمع فرهنگی را از مهمترین پروژه های مصوب سفر رهبری به شهرستان سمنان است.

23 پروژه از مصوبات سفر رهبری در دامغان به پایان رسید

فرماندار دامغان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان اظهار داشت: 32 پروژه از مصوبات سفر مقام معظم رهبری در این شهرستان به اتمام رسیده است.

محمد رضا البرزی با اشاره به تصویب 62 پروژه در این سفر گفت: بقیه پروژه ها تا پایان سال آینده به بهره برداری می رسند.

به گفته وی، احداث بیمارستان 160 تختخوابی و نیز دانشکده بهداشت از مهمترین پروژه های مصوب سفر رهبری به دامغان است، که 240 میلیارد ریال اعتبار مصوبات سفر رهبری در شهرستان دامغان است.لازم به ذکر است مقام معظم رهبری، 17 آبان سال 85 برای اولین بار در سفری به استان سمنان به مدت پنج روز با مردم شهرستانهای استان دیدار داشتند.