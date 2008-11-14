فضاپیمای ناسا برای پرتاب به ایستگاه فضایی آماده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ناسا قصد دارد 14 نوامبر در صورت مناسب بودن شرایط جوی فضاپیمای اندیور را به سمت ایستگاه فضایی بین المللی پرتاب کند.

با این حال اعلام بروز هوای طوفانی و حرکت ابرهای ضخیم به سمت فلوریدا، از قطعیت انجام این مأموریت کاسته است. اما به گفته هواشناسان جمعه شب، 14 نوامبر 2008، احتمال فراهم آمدن شرایط مناسب 60 درصد بوده و در روز شنبه این احتمال به 40 درصد کاهش خواهد یافت.

این فضاپیما هفت سرنشین را به همراه تجهیزات کامل زندگی شامل تجهیزات کامل آشپزخانه و حمام، اتاق خواب، دستگاههای ورزشی و سیستم بازیافت آب به ایستگاه فضایی بین المللی انتقال خواهد داد. ناسا قصد دارد با حمل این تجهیزات به ایستگاه فضایی به تعداد ساکنان این ایستگاه بیافزاید.

بر اساس برنامه اعلام شده توسط ناسا، طی سال آینده سه فضانورد به ساکنین این ایستگاه افزوده شده و یکی از ساکنین فعلی جای خود را به فضانوردی که در مأموریت اندیور به ایستگاه فضایی می رود، خواهد داد.

بر اساس گزارش AP، آخرین مهلت ناسا برای پرتاب این فضاپیما 25 نوامبر است و در صورتیکه تا این تاریخ مأموریت پرتاب اجرا نشود، به خاطر زوایای تابش نامناسب خورشید، پرتاب تا اواسط ژانویه 2009 به تأخیر خواهد افتاد.