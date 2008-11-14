حضور "آشوبی" در پرسپولیس قابل بررسی است

عبدالرضا برهانی نژاد در گفتگو با مهر اظهار داشت: تاکنون هیچ درخواست رسمی از باشگاه پسپولیس در خصوص جذب فرزاد آشوبی به عنوان یار کمکی در جام باشگاههای آسیا به صنعت مس کرمان نرسیده است.

وی تصریح کرد: در این خصوص مظلومی باید نظر فنی خود را ارائه دهد اما از نظر باشگاه صنعت مس کرمان این مسئله قابل بررسی می باشد.

برهانی نژاد افزود: اخبار مربوط به مذاکره بازیکنان صنعت مس با تیمهای مختلف فقط ایجاد شایعه است اما صنعت مس کرمان نیز قصد از دست دادن هیچ بازیکنی تا پایان فصل جاری را ندارد و آشوبی نیز در صورت موافقت به صورت قرضی برای شرکت در جام باشگاههای آسیا در پرسپولیس بازی خواهد کرد.

وی افزود: در خصوص شایعه مذاکره مهدی رحمتی با برخی از تیمها اروپایی گفت: رحمتی با توجه به رفتار حرفه ای و تعصبی که نسبت به باشگاه خود دارد تا پایان قرارداد خود با هیچ باشگاهی وارد مذاکره نمی شود.