وجود احزاب برای تعادل سیاسی و نظارت جامعه بر مسوولان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالواحد موسوی لاری که امروز پنجشنبه در چهارمین کنگره حزب اسلامی کار در سالن همایش‌های مسجد امیر المومنین مرزداران تهران سخن می گفت تاکید کرد: اگر ما احزاب را نادیده بگیریم حتما باندهای تعریف نشده و بدون شناسنامه که به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند جای خود را باز می کنند.

وزیر کشور دولت پیشین تاکید کرد: آنچه که از این موضوع خطرناکتر و شوم تر است این است که افراد از امکانات عمومی دستگاهها و نهادهای رسمی برای اعمال نظر استفاده کنند و اگر نهادهای رسمی کارکرد حزبی پیدا کنند خطر بزرگی بروز خواهد کرد.

وی یادآور شد: نهادهای نظامی ، حوزه های علمیه و مساجد و رسانه ملی از جمله نهادهایی هستند که نباید کارکرد حزبی پیدا کنند و حضرت امام نیز همواره این موضوع را مد نظر داشته اند.

موسوی لاری خاطرنشان کرد: مردم با اعتقاد قلبی و دینی در مساجد حضور پیدا می کنند و اگر تربیون نماز جمعه کارکرد حزبی داشته باشد خطیب از موضع سخنگوی یک حزب سخن خواهد گفت.

وی مدعی شد : در حالی که برخی احزاب قانونی از داشتن تریبون محروم هستند ممکن است یک باند بدون شناسنامه همه امکانات رسانه ای کشور را در اختیار بگیرد و هر آمار غلطی که دلش خواست به خورد جامعه بدهد .

این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد : در حالی که مردم با پوست و گوشت خود انبوه مشکلات را حس می کنند رسانه ملی آمارهایی را ارائه می دهد که گویی بهشت برین شکل گرفته است ، بیکاری تک رقمی شده و تورم هم اصلا وجود خارجی ندارد و هر روز هم صدها پروژه افتتاح می شود.



موسوی لاری خاطرنشان کرد: اگر نهادی که کارکرد غیر ملی پیدا می کند به جای گفتن آلام و دردها واقعیات را به شکل دیگری جلوه بدهد در مردم بی اعتمادی به وجود خواهد آمد.

موسوی لاری در ادامه سخنان خود به کارکرد احزاب در جامعه اشاره کرد و با برشمردن برخی از کارکردهای حزب اظهار داشت: احزاب می توانند مطالبات قانونی مردم را تجمیع و منعکس کنند و بر فرایند تصمیمگیری و تصمیم سازی تاثیرگذار باشند، چون هر مدیری ممکن است با سلیقه و نگاه خودش کار را پیش ببرد اما اگر آن سلیقه متناسب با ظرفیت روز جامعه نباشد جامعه با بحران مواجه خواهد شد.

وی یکی دیگر از کارکردهای احزاب را ایجاد تعادل سیاسی در جامعه دانست و تصریح کرد: اگر احزاب نباشند یکسونگری و یکجانبه نگری در جامعه بروز می کند و خود حق پنداری که گاه به مطلق پنداشتن خود منتهی می شود ظهور خواهد کرد.



موسوی لاری اضافه کرد: نظارت همگانی برفعالیت جاری دستگاههای مختلف هم از جمله کارکردهای دیگر احزاب است و باید تاکید کرد با وجود احزاب و تشکلها، مسئولان و حکومتگران پاسخگو خواهند بود و با پاسخگو شدن مدیران جلوی خیلی از مفاسد گرفته می شود.