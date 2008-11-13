دولت باید زیرساخت های صنعت گردشگری کشور را توسعه دهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی پیش از ظهر امروز در نخستین هم اندیشی مدیران دفاتر خدمات مسافرتی کشور اظهارداشت: دولت باید در مواردی که بخش خصوصی به علت عدم منفعت وارد نمی شود به ایجاد زیرساخت های صنعت گردشگری در آن حوزه اقدام نموده و با ارائه تسهیلات لازم به بخش خصوصی زمینه رشد این صنعت را فراهم کند.

وی با بیان این مطلب که مجلس با تمام توان آماده حمایت ازصنعت گردشگری کشور است، گفت: در سیاست های برنامه ی سوم و چهارم نسبت به گسترش مباحث فرهنگی، توسعه زیرساخت ها و حمایت از بخش خصوصی دراین عرصه مورد توجه جدی برنامه ریزان جامعه بوده است که در برنامه ی پنجم گسترده و عمیق تر شده و باجدیت بیشتر دنبال خواهد شد.

میر تاج الدینی با پرداختن به این موضوع که امر گرشگری با آموزه های دینی ما منافاتی ندارد عنوان کرد: در قرآن کریم به سیر و سیاحت تاریخی و سیر در طبیعت اشاره شده است که ایران در حال حاضر هم در عرصه های تاریخی و هم طبیعی جزو 10 کشور نخست جهان است به طوری که برای ثبت آثار خود در یونسکو به بیش از نیم قرن زمان لازم دارد.

وی در ادامه با بیان این مطلب که جدا از بحث گردشگری زیارتی می توانیم در سایر زمینه های گردشگری نیز فعالیت داشته باشیم گفت: هم اکنون کشور ما درزمینه گردشگری تاریخی، درمانی، آموزشیو انقلابی دارای سرمایه های ارزشمندی است که با حمایت از صنعت گردشگری کشور می توانیم شاهد رشد در این عرصه ها باشیم.

میرتاج الدینی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: با توجه به این اصل که دارای 97 ماده است باید نسبت به صنعت گردشگری و جهانگردی از نظر خصوصی سازی توجه خاصی شده و این مهم تنها به عنوان یک شعار مطرح نشود.

وی افزود: باید به تمام امکانات، مقدمات و مقرراتی که دست بخش خصوصی را در گسترش و توسعه این عرصه باز می کند، عمل کنیم.

وی یادآور شد: یکی از مسائلی که مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه تاکید دارد عدم ایجاد امکانات توسط مراکزدولتی در شهرهای زیارتی است که در این زمنیه عمل کمترشده و حتی در برخی موارد گسترش نیز یافته است.

وی عنوان کرد: ایجاد این مراکز عرصه را برای بخش خصوص تنگ تر کرده و مانع رشد این صنعت در بخش خصوصی است.