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۲۴ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۴۹

تشکیل 17 کمیته برای برگزاری جشن های انقلاب در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: فرماندار همدان گفت: 17 کمیته برای برگزاری جشن های سی امین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در همدان تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی اکبر فامیل کریمی در جلسه ستاد برگزاری برنامه های دهه فجر همدان با تاکید بر معرفی دستاوردهای انقلاب برای مردم، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران به عنوان انقلابی برخواسته از مردم، سازندگی و توسعه همه جانبه را همراه بامعنویت آغاز کرد.

فامیل کریمی تصریح کرد: در دهه فجر امسال باید تلاش های 30 ساله نظام تبیین شود و برنامه های غنی در سی امین سال پیروزی انقلاب برگزار شود.

وی با بیان اینکه توسعه و سازندگی در تمام زمینه ها باید مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: توجه به توسعه عمرانی شهر همدان نکته ای مهم است که مدیران دستگاه ها باید به آن اذعان داشته باشند.

فرماندار همدان با اشاره به اینکه مردم، سرمایه انقلاب هستند و در هیچ مقطعی نباید در حاشیه قرار بگیرند، خاطرنشان کرد: بخشداران باید دستاوردهای انقلاب در روستاها و بخش ها را به مردم معرفی کنند.

در این نشست نمایندگان ادارات تامین اجتماعی شعبه 2، مدیریت جهاد کشاورزی همدان و امور برق همدان به عنوان سه دستگاه برتر در طرح جشنواره شهید رجایی تجلیل شدند.

کد مطلب 782477

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