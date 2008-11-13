رئیس هیئت فوتبال استان تهران انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال، دکتر حبیب الله ابوالحسن شیرازی به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت فوتبال استان تهران منصوب شد تا کلیه فعالیت‌های این هیئت را به عهده بگیرد.

در حکم صادره از سوی کفاشیان خطاب به شیرازی آمده است: "نظر به تجارب و سوابق درخشان فعالیت‌های جنابعالی در زمینه رشد و توسعه فوتبال و عطف به پیشنهاد مدیرکل تربیت بدنی استان تهران و به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست هیئت فوتبال استان تهران منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعادل و با توجه به مواد 14 و 16 آئین نامه هیئت‌های فوتبال سراسر کشور نسبت به تشکیل مجمع عمومی انتخاباتی استان ظرف مدت سه ماه اقدام لازم به عمل آورید".

پیش از این علی کاظمی، رئیس هیئت فوتبال استان تهران بود.