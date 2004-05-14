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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۰:۵۲

معاون فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي در گفت و گو با "مهر":

اخبار دانشگاهي جايگاه شايسته اي در ميان اخبار رسانه ها ندارند

اطلاع رساني رسانه هاي مختلف كشور در مورد مسائل مربوط به دانشگاه بسيار ضعيف است .

دكتر مظاهري ، معاون فرهنگي دانشگاه ازاد اسلامي در حاشيه ديدار از نمايشگاه مطبوعات و ضمن حضور در غرفه خبرگزاري " مهر"، باتأكيد بر اين مطلب ، گفت : احساس مي كنم بحث دانشجو ، دانشگاه و استاد در بين اخبار ديگر جايگاه شاخص و شايسته اي  را كه بايد داشته باشد ، ندارد .
وي تصريح كرد : متأسفانه اخبار دانشگاهي در بين اطلاعات و اخبار رسانه ها درجايگاههايي بعد از مباحث علمي و پژوهشي قرار مي گيرد .
مظاهري افزود : لازمه تقويت اخبار دانشگاهي ، اطلاع رساني صنفي شفاف و خاصي است كه بايد لازم است رسانه هاي مختلف كشور در اين زمينه با جديت بيشتر عمل كنند .
کد مطلب 78248

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