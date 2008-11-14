توسعه پایدار جوامع در گرو ارج نهادن به پژوهش دانشگاههاست

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سعید کلباسی بعد از ظهر امروز در چهارمین همایش پژوهشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شرق کشور با بیان اینکه امروزه تحقیق و پژوهش از معیارهای مهم قدرت و اعتبار یک ملت به شمار می رود، تصریح کرد: دانشگاه ها با افکار و ایده های جدید دانشجویان به تحول علمی و فرهنگی می رسند.

معاون آموزش و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات دانست و افزود: باید در این راستا کنگره های علمی در سراسر جهان در جهت بهبود و رفع این نقیصه تلاش و دانشگاه ها نیز به عنوان متولی نشر و تولید علم باید فعالانه در این خصوص شرکت کنند.

وی یادگیری پژوهش برای دانشجویان را از سال اول ورود به دانشگاه ضروری دانست و اظهار داشت: دانشجویان پس از فارغ التحصیلی علاوه بر آموزش باید پژوهش را نیز یاد بگیرند.

کلباسی هدف از برگزاری همایش را ارتقاء حوزه پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی، تبادل افکار، اطلاعات و و معرفی دستاوردهای تحقیقاتی عنوان کرد و اظهار داشت: جهت برگزاری این همایش اعتباری بالغ بر 200 میلیون ریال هزینه شده است.

قائم مقام چهارمین همایش پژوهشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شرق کشور تعداد مقالات رسیده به کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی را بالغ بر 330 مقاله برشمرد و افزود: به دلیل کمبود امکانات در این استان نوپا، تعداد 168 مقاله پذیرفته شده که از این تعداد 28 مقاله به صورت سخنرانی و 140 مقاله به صورت پوستر در این همایش ارائه می شود.

رئیس چهارمین همایش پژوهشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شرق کشور نیز در این مراسم وضعیت تحقیق و پژوهش در ایران را نسبت به سال های اول انقلاب خوب توصیف کرد و اظهار داشت: در حال حاضر پژوهش در سراسر ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

مراد هاشمزهی با بیان اینکه تولید علم به تنهایی و بدون تزکیه هیچ راهبردی ندارد، تصریح کرد: از سال 1372 به امر پژوهش نگاه ویژه ای شده و با سرمایه گذاری های اخیر ایران جهش خوبی در چند سال اخیر در تولید علم و مقالات پژهشی داشته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اینکه از سراسر کشور در این همایش شرکت کردند، افزود: 80 درصد از مقالات پذیرفته شده از شرق کشور و 20 درصد از سراسر کشور پذیرفته شده است.

دبیر چهارمین همایش پژوهشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شرق کشور نیز در این مراسم در خصوص برگزاری این همایش گفت: برگزاری این همایش موجب افزایش انگیزه، شور و شوق در بین دانشجویان، گسترش جو علمی و پژوهشی جهت تبادل افکار، اطلاعات و معرفی دستاوردهای تحقیقاتی در دانشجویان خواهد شد.

رضا قادری دانشجویان را از ارکان اساسی دانشگاهها دانست و افزود: این افراد همراه با اعضا هیئت علمی در واقع کانون انرژی پویا و محور و پرچمدار حرکت های علمی در دانشگاه ها هستند.

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به پیشرفت روز افزون دانش و فناوری های نوین در علم پزشکی اشاره و خاطر نشان کرد: در حال حاضر هر روز شاهد یک یافته جدید یا ابداع روش تشخیصی جدید هستیم که باید دانشجویان دانشگاه ها در این راستا همگام با پیشرفت روز باشند.

نماینده ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این مراسم موقعیت و رسالت اصلی جامعه را ارتقاء مسائل پژوهشی در دانشگاه ها دانست و افزود: تمام افراد یک جامعه باید در این امر مهم دخیل بوده و هیچ عاملی موجب توقف تولید علم در جامعه نشود.

حجت الاسلام محمدعلی تابعی با بیان اینکه زندگی بشر باید بر پایه علم و دانش استوار باشد، اظهار داشت: ایران اسلامی دارای منابع غنی از جمله دانشجویان نخبه ای است که باید با استفاده بهینه از این پتانسیل و ظرفیت ها کشور را به سمت استقلال و خودکفایی بیشتر پیشبرد.

نماینده ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در پایان یادآور شد: مسائل پژوهشی باید بیشتر جنبه جمعی داشته باشد تا از درصد خطای آن کاسته شود.