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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۵۷

توجه به جنبه های تاریخی می تواند به رونق گردشگری تاریخی ایران بیانجامد

توجه به جنبه های تاریخی می تواند به رونق گردشگری تاریخی ایران بیانجامد

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی گفت: توجه به جنبه های تاریخی می تواند به رونق گردشگری تاریخی ایران بیانجامد و مهمترین مزیت ایران در توسعه گردشگری تاریخی پدیده انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محمد جواد محمدی زاده در حاشیه نخستین هم اندیشی مدیران دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کشور در مشهد افزود: گردشگری یا با انگیزه کسب درآمد یا تبلیغ دین و آشنایی با مردم یا کسب معرفت صورت می گیرد و دیدن و شناخت این پدیده به عنوان موضوعی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و معنوی برای جهانیان یک مزیت است که ما نباید از آن غافل شویم.

وی خاطرنشان کرد: با بیان اینکه هدف از گردشگری و سیاحت در دین مبین اسلام پیش از آنکه تنها ظرفیت اقتصادی باشد ظرفیتی فرهنگی، تمدنی، تاریخی و نشر دین است.

محمدی زاده یادآور شد: ایران به عنوان ام القری جهان اسلام تابلوی نفیسی از انواع گردشگری است.

وی گفت: توانایی های طبیعی اقلیمی اماکن مقدس و تاریخی ایران برای مردم شناسان، دیرینه شناسان و دیگر گردشگران فرصتی مناسب است که باید از آن استفاده کرد و عدم بهره گیری از این فرصت تنها یک خسران اقتصادی نیست و بیش از همه به حوزه فرهنگ ضربه می زند.

استاندار خراسان رضوی وظیفه دولت را تقویت زیرساخت های صنعت گردشگری دانست و گفت: پنج درصد اعتبارات به این موضوع تخصیص یافته که اهتمام دولت نهم، مجلس و دیگر مسئولان را به این مهم نشان می دهد.

وی گفت: از دیگر مسائلی که در سال های اخیر مورد توجه دولت واقع شده پرداختن به مناطق نمونه و ویژه گردشگری، هدایت منابع به سمت خواست اماکن اقامتی و حمایت از دفاتر خدمات مسافرتی است.

کد مطلب 782487

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