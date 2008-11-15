مشکلات مرز باشماق توسط نمایندگان ایران و عراق بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مریوان، در این نشست مشترک که با حضور دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران وعراق و نمایندگان بازرگانی و اقتصادی دو کشور برگزار شد مشکلات مرز رسمی باشماق تجزیه و تحلیل شد.

فرماندار مریوان در ابتدای این جلسه با اشاره به رسمی شدن مرز باشماق در سال گذشته عنوان کرد: با توجه به اینکه هنوز از رسمی شدن مرز باشماق یک سال بیشتر نمی گذرد هم اکنون مشکلاتی در این حوزه در خصوص مبادلات دو طرف وجود دارد که امیدواریم با برگزاری جلساتی این کاستی ها هرچه زودتر برطرف شود.

محمد قربان کیانی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 800 میلیون دلار مبادلات مرزی بین دو کشور عراق و ایران اتفاق افتاده و امیدواریم که با رفع مشکلات پیش رو این میزان را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر یکی از اهداف ما علاوه بر مبادلات اقتصادی توجه به برنامه های فرهنگی و اجتماعی و مراودات بین دو کشور در این حوزه هاست.

در ادامه این نشست فرماندار تینجوین نیز اظهار داشت: مرز رسمی باشماق توانمندی و پتانسیل تبدیل شدن به یک مرز بین المللی را دارد.

عزیز صوفی خاطرنشان کرد: مشکلاتی که امروز در مرز باسماق وجود دارد باید با تلاش و همکاری متقابل دو طرف ایرانی و عراقی بررسی و حل شود.

وی همچنین از مسئولان ایرانی خواست که نسبت به تامین برق بازارچه مرز در عراق همکاری و مساعدت لازم را در دستور کار قرار دهند.

در ادامه این نشست استاندار کردستان نیز با اشاره به اهمیت مرز رسمی باشماق به عنوان دروازه ای برای مبادلات کالا بین دو کشور ایران و عراق بر رفع کاستیها و کمبودهای آن تاکید کرد و گفت: برق بازارچه مرز ظرف روزهای آینده تامین خواهد شد.

اسماعیل نجار بر همکاری هرچه بیشتر طرفهای عراقی برای افزایش مبادلات کالا بین طرفین تاکید کرد.

در ادامه این نشست جمعی از تجار و بازرگانان فعال دو کشور به بیان مشکلات و نظرات خود در خصوص برنامه های بازارچه و مبادلات دو طرف پرداختند.