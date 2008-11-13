سپر موشکی آمریکا تهدید است / گسترش ناتو به شرق فرو رفتن در باتلاق است

به گزارش خبرگزاری مهر، "دیمیتری روگوزین" نماینده دائم روسیه در ناتو در گفتگو با روزنامه "دی ولت" ارزیابی های ناتو را درباره بحران قفقاز نادرست دانسته و اظهار داشت : همکاران من در ناتو که در سپتامبر گذشته از گرجستان دیدار کردند تایید می کنند که ما آنجا تنها به اهداف نظامی و نه غیر نظامی حمله کردیم.

وی در ادامه استقرار سپر موشکی آمریکا در شرق اروپا را تهدیدی برای مسکو ارزیابی کرده و اظهار داشت : چیزی که به ما درباره این پروژه تلقین می شود این است که این موشکهای مستقر در لهستان برای مبارزه با تهدیدات ایران خواهد بود که البته چنین استدلالی مضحک و مسخره است.

وی مسئله تقاضای مسکو برای مشارکت در این پروژه آمریکایی را رد کرده و آن را یک افسانه ساختگی خواند.

روگوزین در ادامه در پاسخ به این پرسش که نظر شما درباره متوقف کردن مذاکرات روسیه-ناتو بعد از بحران گرجستان چیست؟ اظهار داشت: شورای ناتو-روسیه تنها یک استخوان است که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی برای مسکو پرتاب می کند تا مسکو دهان خود را بر وسعت این ائتلاف نظامی ببندد.

روگوزین در بخش دیگری از این گفتگو درباره روابط آینده مسکو-واشنگتن اظهار داشت که ما باید منتظر بمانیم تا اوباما روی کار آید.

وی در ادامه گسترش ناتو به شرق را به منزله فرو رفتن این ائتلاف نظامی در باتلاق ارزیابی کرده و اظهار داشت که اعتقاد غرب به این موضوع که اعضای جدید هویت غربی خواهند یافت یک خطای اساسی است. این در حالی است که برعکس چنین جریانی هویت غربی را متزلزل خواهد کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که شما در آستانه شصتمین سالگرد تاسیس ناتو چه توصیه ای برای آینده این ائتلاف نظامی دارید اظهار داشت : ناتو باید به یک سیستم امنیتی آتلانتیک-آرام تبدیل شود که خود را تنها روی مرزهایش متمرکز کند. این ائتلاف باید در درجه اول روسیه را به عنوان یک شریک بداند. امنیت یک عضو نباید به قیمت نا امنی دیگری تمام شود.