سیستمهای اداری نقش تاثیرگذاری بر کاهش استرس مردم دارند

دکتر صلاح الدین دلشاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: ادارات مختلف مسئول حفظ سلامتی مردم هستند و باید با بازنگری در برنامه های خود به ویژه حل مشکلات مردم و جلوگیری از سردرگمی و وارد آمدن فشاراضافی ناشی از مشکل، ضمن برخورد مناسب با ارباب رجوع از ایجاد استرس در آنان به شدت جلوگیری کنند.

وی افزود: تحقیقات علمی نشان داده است که منشا بیش از 93 درصد سرطانها استرس است و پیامدهای منفی استرس بر روی زندگی روزمره شهروندان به خوبی مشهود است.

این مسئول خاطرنشان کرد: وجود تورم در کشور و نیز افزایش سه تا چهار برابری هزینه ها در قبال افزایش ناچیز حقوق کارکنان و کارمندان خود مهمترین علت بالا رفتن میزان استرس در میان مردم است.

دلشاد یادآور شد: باید برای حل مشکلات کارمندان تدابیری اندیشیده شود و از فشار فکری، عصبی و استرس بالا که زمینه ساز بروز بسیاری از بیماریها نظیر بیماریهای قلبی و گوارشی است با برنامه ریزی مناسب و چاره اندیشی پیشگیری کرد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی کرج تاکید کرد: در بسیاری از موارد مدیریت ضعیف مسئولان و مدیران اداراتی که مردم بیشتر با آنهاد سرو کار دارند موجب ایجاد استرس در آنها می شود و از این رو باید مسئولان با مدیریت صحیح و پاسخگویی مناسب به مردم از ایجاد استرس در آنان جلوگیری کنند.