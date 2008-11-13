همایش سراسری جنگ چالدران در ماکو برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ماکو، در این همایش که با حضور استادان برتر تاریخ دانشگاه های آزاد کشور و جمعی از دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی شمال غرب کشور در محل مجتمع فرهنگی و هنری بازرگان برگزار شد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ماکو و دبیر همایش جنگ چالدران هدف از برگزاری این همایش را بررسی ابعاد جنگ چالدران و پیامدهای این جنگ در طول تاریخ ایران بیان کرد.

سیف الدین آب برین افزود: 56 مقاله از دانشگاههای سراسر کشور به دبیرخانه این همایش رسیده است که از این مقالات 7 مقاله برتر انتخاب و بصورت سخنرانی ارائه شد.

وی جنگ چالدران و سیاست مذهبی صفویان، زمینه ها و علل بروز جنگ چالدران و تغییر راهبردی و ساختاری دولت صفویان پس از جنگ چالدران را از مهمترین مقالات ارائه شده در همایش جنگ چالدران عنوان کرد.

در پایان این همایش حاضران از مقبره سید صدرالدین وزیر اعظم شاه اسماعیل در جنگ چالدران و منطقه وقوع این جنگ تاریخی در شهرستان چالدران بازدید کردند.