خادمان کتاب و کتابخوانی آذربایجان شرقی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز در این آیین از پنج کتابدار نمونه استانی، ‌سه عضو فعال انجمن کتابخانه های عمومی استان،‌ چهار رئیس انجمن کتابخانه های شهرستان ها و پنج خیر نمونه آذربایجان شرقی تجلیل شد.

همچنین یک شهردار، ‌هشت دبیر فعال انجمن کتابخانه های عمومی استان،‌ شش استاد، ‌پیشکسوت و محقق، ‌مسئول سه کتابدار کانون مساجد آذربایجان شرقی مورد تجلیل قرار گرفتند.

در بین تجلیل شدگان همچنین اسامی سه کتابخوان نمونه، ‌هشت کتابدار نمونه، ‌هشت عضو فعال انجمن کتابخانه های عمومی تبریز و سه اهداگر کتاب دیده می شود.

در این آیین یه صورت نمادین به استاندار آذربایجان شرقی، ‌یکی از نمایندگان مردم تبریز،‌ اسکو و آذرشهر در خانه ملت و فرماندار تبریز نیز لوح و هدایایی اهدا شد.

بر اساس گزارش خبرنگار مهر رضا رحمانی نماینده مردم تبریز، ‌اسکو و آذرشهر در این مراسم از برنامه ریزی مجمع نمایندگان استان برای قرار دادن بسته های پیشنهادی فرهنگی به ویژه توسعه فضاهای کتابخانه ای در لیست مصوبات احتمالی دور دوم سفر هیئت دولت به آذربایجان شرقی خبر داد.

وی با انتقاد از عدم انعکاس شایسته ثبت وقفنامه "ربع رشیدی" در حافظه جهانی یونسکو اظهار داشت: پوشش رسانه ای و اطلاع رسانی ثبت اولین وقفنامه دنیا در حافظه جهانی یونسکو به عنوان سند تمدن مشرق زمین، سزاوار توجه بیشتر بود.

این نماینده مجلس از استاندار آذربایجان شرقی خواست طرح احیا و استملاک فضای پیرامونی مجموعه تاریخی ربع رشیدی را در اولویت کاری خود قرار دهد.

رحمانی همچنین از عدم تحقق قانون پرداخت نیم درصد از درآمد شهرداری به حساب کتابخانه های عمومی استان انتقاد کرد و افزود: ‌در عین حال که نباید اقدام برخوردی در این زمینه صورت گیرد ولی باید به اینکه کار فرهنکی بسیار مهمتر از کارهای عمرانی است توجه داشت.