300 مدرس آموزش خانواده در استان مرکزی فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک علی قربانی صبح امروز در همایش مدرسان آموزش خانواده در کانون امام خمینی (ره) اراک افزود: تعریف نشدن پست مشاوره و مدیر از مشکلات مراکز مشاوره خانواده آموزش و پرورش است و این مسائل سبب عدم استفاده از نیروهای کاردان و عدم پرداخت حق ‌الزحمه به این نیروها شده است.

وی اظهار داشت: افزایش آگاهی و به روز رسانی اطلاعات مدرسان آموزش خانواده با موضوع نماز از اهداف برگزاری این همایش است.

مدیر آموزش‌ های کاربردی حوزه علیمه قم با اشاره به نقش مربیان تربیتی گفت: عدم آگاهی خانواده‌ ها با تعلیم و تربیت مانع رشد تربیت دینی به ویژه اقامه نماز است.

حجت ‌الاسلام محمدرضا برادران افزود: آشنا نبودن خانواده ها با تعلیم و تربیت، اصالت دادن به زیبایی ها و رشد غول آسای علم و علم آموزی از مهمترین موانع اصلی رشد تربیت‌ دینی و احیاء فرهنگی نماز در خانواده ها و جامعه است.

وی با اشاره به اینکه نماز خواندن و عبادت کردن باعث آرامش دل مومن می شود اظهار داشت: اقامه نماز عاملی تاثیرگذار در جلوگیری از بروز آسیب‌ های اجتماعی است و مربیان و مدرسان تربیتی نقش مهمی در نهادینه شدن فرهنگ نماز در بین جوانان و نوجوانان برعهده دارند.

دبیر ستاد اقامه نماز استان مرکزی نیز در این همایش با تاکید بر اینکه آشنایی دانش آموزان با فلسفه، اسرار، احکام، آثار و برکات نماز امری ضروری است گفت: آشنایی و گرایش جوانان به نماز باعث کاهش آسیبهای اجتماعی در این قشر می شود.



ابراهیم بختیاری با اشاره به نقش والدین در تشویق و آشنایی فرزندان خود به امر نماز افزود: باید والدین از سنین پایین کودکان خود را با نماز آشنا کنند تا این امر در سنین بالاتر نهادینه شود.