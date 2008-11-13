10 دانشکده جدید در استان مازندران احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، مجتبی ثمره هاشمی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع مردم بابل در مسجد کاظم بیک این شهر اظهار داشت: باید 30 طرح صنعتی در استان مازندران اجرایی شود تا بر اساس اعلام رئیس جمهور در سفر اول به مازندران باید مازندران از قطب کشاورزی به قطب صنعتی تبدیل شود.

وی عنوان کرد: در سفر دوم به وزیر نیرو اعلام کردیم تا هر شهر استان مازندران که از استعداد سد سازی و گردشگری برخوردار است به ما معرفی شود تا اعتبار لازم را در اختیار آنها قرار دهیم.

مشاور ارشد رئیس جمهور ادامه داد: ایران سالانه 90 هزار میلیارد تومان یارانه سوخت پرداخت می کند که این یارانه سه برابر بودجه عمرانی کشور است.

وی تصریح کرد: ما در حال حاضر بنزین را لیتری 700 تومان خریداری کرده و لیتری 100 تومان به مردم عرضه می کنیم.

هاشمی با اشاره به اینکه دولت با کسری بودجه سه هزار دلاری مواجه شده است اظهار داشت: این کسری بودجه جهت رفع مشکلات مردم هزینه شده و ما از این بابت نگران نیستیم.

مشاور ارشد ریاست جمهوری از افزایش 60 درصدی حقوق بازنشستگان کشوردر سال 87 خبر داد و افزود: حقوق برخی از بازنشستگان 60 درصد و برخی 100 درصد افزایش یافت.

وی یادآور شد: درصدد هستیم تا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را در سالهای آتی افزایش دهیم.

ثمره هاشمی با اشاره به تحریمهای اقتصادی کشورهای غربی اظهار داشت: با تدابیر شایسته ریاست جمهوری در حال حاضر ذخایر پولی کشور به طلا تبدیل شده تا در آینده با مشکل چندانی مواجه نشویم.

وی افزود: در حال حاضر یک گروه بزرگ اقتصادی از کشورهای هندوستان، برزیل و چین برای سرمایه گذاری در ایران اعلام آمادگی کرده و اظهار داشتند ایران جایگاه امنی برای سرمایه گذاری آنها خواهد بود.

مشاور ارشد رئیس جمهور با اشاره به اینکه تحول اقتصادی یک گام به سوی عدالت است، تصریح کرد: در سفر دوم ریاست جمهوری به استان مازندران دستور ساخت 10 دانشکده جدید در این استان صادر شد.