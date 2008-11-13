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۲۳ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۲۴

مسجدجامعی:

مراسم تجلیل از چهره‌های دینی سالانه برگزار شود

مراسم تجلیل از چهره‌های دینی سالانه برگزار شود

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران در مراسم تجلیل از آیت الله تسخیری با تأکید بر اینکه معرفی چهره‌های برجسته دینی در جهان اسلام عامل نزدیکی بیشتر مسلمانان است گفت: برگزاری سالانه تقدیر و تجلیل از فعالان دینی و تداوم این امر اقدامی مؤثر و سازنده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجد جامعی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران در مراسم تجلیل از آیت‌الله تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و ابوالعینین شعیشع رئیس اتحادیه قاریان و حافظان مصر در برج میلاد با اشاره به اینکه قرآن پیام اسلام است، یادآور شد: قرآن در حوزه تفکر و تمدن اسلامی عامل وحدت‌بخش است که با وجود تفاوتهای قومی، زبانی، جغرافیایی و تاریخی که به طور طبیعی در پهنه جهان اسلام وجود دارد، همه اقوام و گروه‌ها را به هم متصل و رمز وحدت و یکپارچگی مسلمانان در جهان اسلام است.

وی افزود: در زمان پیامبر بزرگوار اسلام شاهد شکل گیری نوعی مدنیت هستیم که بر اساس کتاب خدا شکل گرفت و در طول قرنهای دیگر گسترش یافت و هنگامی که پیامبر مدینه را پایگاه حکومت اسلامی قرار داد، اتقافی در تاریخ افتاد و مدیریت جدیدی شکل گرفت.

مسجد جامعی یادآور شد: در شهر تهران مرقدی داریم که گنبد و بنایی با سابقه بیش از هزار سال در آن وجود دارد که بارها در تهاجمهای مختلف آسیب دیده، ولی این بنای استوار باقی مانده و بنای تمدن و اساس فرهنگ اسلامی را حفظ کرده است.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات قرآن همزمان با میلاد امام رضا(ع)، افزود: مرقد این امام بزرگوار از قدیمی ترین بناهای تاریخ موجود در کشور ما است و با وجود تمام تهاجمات و اتفاقات رخ داده، همچنان استوار باقی مانده است.

مسجد جامعی با اشاره به اینکه بزرگانی در ایران وجود داشته و دارند که گوی سبقت را از جهانیان ربوده اند، افزود: زمانی که تهران به عنوان شهر معین شد از مسجد جامع بی بهره بود . برج و باروهایی پیش بینی شده برای تهران در آستانه طراحی این شهر به تعداد سوره‌های قرآن بود، قدیمی‌ترین و ماندگارترین اثر هنری تهران متعلق به یکی از خاندان پیامبر است که به قرآن آراسته است.

وی گفت: امروز تهران به عنوان پایتخت جهان اسلام بالاترین تولیدات کتابهای قرآنی را دارد که ما در تهران سالانه بیش از 40 هزار عنوان کتاب تولید می‌کنیم.

کد مطلب 782518

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