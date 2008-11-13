به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجد جامعی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران در مراسم تجلیل از آیت‌الله تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و ابوالعینین شعیشع رئیس اتحادیه قاریان و حافظان مصر در برج میلاد با اشاره به اینکه قرآن پیام اسلام است، یادآور شد: قرآن در حوزه تفکر و تمدن اسلامی عامل وحدت‌بخش است که با وجود تفاوتهای قومی، زبانی، جغرافیایی و تاریخی که به طور طبیعی در پهنه جهان اسلام وجود دارد، همه اقوام و گروه‌ها را به هم متصل و رمز وحدت و یکپارچگی مسلمانان در جهان اسلام است.

وی افزود: در زمان پیامبر بزرگوار اسلام شاهد شکل گیری نوعی مدنیت هستیم که بر اساس کتاب خدا شکل گرفت و در طول قرنهای دیگر گسترش یافت و هنگامی که پیامبر مدینه را پایگاه حکومت اسلامی قرار داد، اتقافی در تاریخ افتاد و مدیریت جدیدی شکل گرفت.

مسجد جامعی یادآور شد: در شهر تهران مرقدی داریم که گنبد و بنایی با سابقه بیش از هزار سال در آن وجود دارد که بارها در تهاجمهای مختلف آسیب دیده، ولی این بنای استوار باقی مانده و بنای تمدن و اساس فرهنگ اسلامی را حفظ کرده است.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات قرآن همزمان با میلاد امام رضا(ع)، افزود: مرقد این امام بزرگوار از قدیمی ترین بناهای تاریخ موجود در کشور ما است و با وجود تمام تهاجمات و اتفاقات رخ داده، همچنان استوار باقی مانده است.

مسجد جامعی با اشاره به اینکه بزرگانی در ایران وجود داشته و دارند که گوی سبقت را از جهانیان ربوده اند، افزود: زمانی که تهران به عنوان شهر معین شد از مسجد جامع بی بهره بود . برج و باروهایی پیش بینی شده برای تهران در آستانه طراحی این شهر به تعداد سوره‌های قرآن بود، قدیمی‌ترین و ماندگارترین اثر هنری تهران متعلق به یکی از خاندان پیامبر است که به قرآن آراسته است.

وی گفت: امروز تهران به عنوان پایتخت جهان اسلام بالاترین تولیدات کتابهای قرآنی را دارد که ما در تهران سالانه بیش از 40 هزار عنوان کتاب تولید می‌کنیم.