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۲۴ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۴۴

22 هزار نفر در آذربایجان در زمینه قرآن آموزش دیده اند

ارومیه - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان غربی گفت: از آغاز سال تاکنون 22 هزار و 300 نفر از مردم استان آموزشهای عمومی و تخصصی قرآن کریم را فراگرفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوکان، بهروز علیزاده پیش از ظهر امروز در بوکان افزود: از این تعداد 15 هزار نفر در زمینه روخوانی و روانخوانی هفت هزار نفر در کلاسهای تفسیر قرآن و 300 نفر در کلاسهای تخصصی دارالقرآن آموزش دیده اند.

 وی اعتبار مصوب برای فعالیتهای قرآنی استان را در سال جاری یک میلیارد ریال اعلام کرد و بیان داشت: 80 درصد این مبلغ تاکنون هزینه شده است.

 وی برگزاری 10 دوره تربیت معلم، 20 محفل انس با قرآن و برگزاری اردوهای علمی آموزشی را از جمله برنامه های اجرا شده اعلام کرد و بیان داشت: در دهه مبارک فجر 6 جشنواره قرآنی کودک ، نوجوان و جوان در 17 رشته اجرا خواهد شد.

وی به منظور بررسی مسایل و مشکلات فعالیت های قرآنی به این شهرستان سفر کرده است.

کد مطلب 782535

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