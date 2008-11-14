22 هزار نفر در آذربایجان در زمینه قرآن آموزش دیده اند

به گزارش خبرنگار مهر در بوکان، بهروز علیزاده پیش از ظهر امروز در بوکان افزود: از این تعداد 15 هزار نفر در زمینه روخوانی و روانخوانی هفت هزار نفر در کلاسهای تفسیر قرآن و 300 نفر در کلاسهای تخصصی دارالقرآن آموزش دیده اند.

وی اعتبار مصوب برای فعالیتهای قرآنی استان را در سال جاری یک میلیارد ریال اعلام کرد و بیان داشت: 80 درصد این مبلغ تاکنون هزینه شده است.

وی برگزاری 10 دوره تربیت معلم، 20 محفل انس با قرآن و برگزاری اردوهای علمی آموزشی را از جمله برنامه های اجرا شده اعلام کرد و بیان داشت: در دهه مبارک فجر 6 جشنواره قرآنی کودک ، نوجوان و جوان در 17 رشته اجرا خواهد شد.

وی به منظور بررسی مسایل و مشکلات فعالیت های قرآنی به این شهرستان سفر کرده است.