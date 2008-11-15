هلال احمر خراسان جنوبی رتبه پنجم کاروان نیکوکاری کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی ظهر امروز در نشست خبری گفت: این طرح با هدف افزایش دانش و مهارتهای علمی روستاییان در زمینه امداد و کمکهای اولیه در هنگام مواجه شدن با حوادث و بلایای طبیعی برگزار شد.

محمد قریب تصریح کرد: در این طرح 10 هزار و 305 نفر در روستاهای استان آموزش امداد فراگرفتند، یادرآور شد: همچنین نه هزار و 741 ست بهداشتی و هزار و 830 سبد عذایی بین روستاییان نیازمند توزیع شد.

وی آموزش امداد و کمکهای اولیه، توزیع بسته های فرهنگی از جمله بروشورهای آموزشی، ارائه خدمات حمایتی به مظلومان، تشویق روستاییان به کسب دانش و مبارزه با بیسوادی، دیدار با خانواده های شهدا و ایثارگران روستایی، تهیه و توزیع جعبه کمک های اولیه در مساجد روستا، غبار روبی مساجد و مزار شهدای روستا، برف روبی بام خانواده های بی سرپرست، جمع آوری زباله از مسیر رودخانه و اماکن تفریحی، عیادت از کشاورزان نمونه روستا، دیدار با امام جماعت روستا و... را از جمله برنامه های اجرایی در این طرح برشمرد.