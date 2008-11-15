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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۹:۴۳

هلال احمر خراسان جنوبی رتبه پنجم کاروان نیکوکاری کشور را کسب کرد

بیرجند - خبرگزاری مهر: جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی رتبه پنجم طرح کاروان نیکوکاری هلال احمر کشور را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی ظهر امروز در نشست خبری گفت: این طرح با هدف افزایش دانش و مهارتهای علمی روستاییان در زمینه امداد و کمکهای اولیه در هنگام مواجه شدن با حوادث و بلایای طبیعی برگزار شد.

محمد قریب تصریح کرد: در این طرح 10 هزار و 305 نفر در روستاهای استان آموزش امداد فراگرفتند، یادرآور شد: همچنین نه هزار و 741 ست بهداشتی و هزار و 830 سبد عذایی بین روستاییان نیازمند توزیع شد.

وی آموزش امداد و کمکهای اولیه، توزیع بسته های فرهنگی از جمله بروشورهای آموزشی، ارائه خدمات حمایتی به مظلومان، تشویق روستاییان به کسب دانش و مبارزه با بیسوادی، دیدار با خانواده های شهدا و ایثارگران روستایی، تهیه و توزیع جعبه کمک های اولیه در مساجد روستا، غبار روبی مساجد و مزار شهدای روستا، برف روبی بام خانواده های بی سرپرست، جمع آوری زباله از مسیر رودخانه و اماکن تفریحی، عیادت از کشاورزان نمونه روستا، دیدار با امام جماعت روستا و... را از جمله برنامه های اجرایی در این طرح برشمرد.

کد مطلب 782539

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