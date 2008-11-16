راه اندازی 200 شرکت خدمات مشاوره تعاون

عبدالمجید غریب رضا در گفتگو با مهر از فعال شدن شرکتهای مشاوره خدمات تعاون در کشور خبر داد و گفت: برای استفاده از پتانسیل مردمی، سپردن بخشی از امور تعاونیها به شرکتهای مشاوره ای و همچنین کمک به تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون این شرکتها راه اندازی می شوند.

معاون طرح و برنامه وزارت تعاون در مورد فعالیت این شرکتها اظهار داشت: برای توسعه تعاونیها قرار شد آن بخش از فعالیتهای تعاونیها که قابلیت انتقال دارد از طریق این شرکتها انجام شود.

غریب رضا در بخش دیگری از سخنانش این شرکتها را شرکتهای قابلی دانست که می توانند به تعاونیها مشاوره بدهند تا تعاونیها در بخش های مختلف بهتر بتوانند به وظایف خود عمل کنند و از این طریق که تعاونیها تقویت می شوند شرایط تحقق سهم 25 درصدی فراهم شود.

قائم مقام وزیر تعاون در امور طرح و برنامه خاطر نشان کرد: زمینه های فراوانی وجود دارد که تعاونیها بتوانند از مشاوره شرکتهای خدمات تعاون بهره مند شوند که می توان به آموزشهای تعاونی، برگزاری مجامع، حسابرسی و تنظیم ترازهای مالی شرکتهای تعاونی اشاره کرد.

وی همچنین از افزایش یافتن تعداد شرکتهای خدمات مشاوره تعاون خبر داد و تاکید کرد: وظایف ادارت کل تعاون در استانها در حال زیاد شدن است به نحوی که انجام تمام وظایف از سوی ادارات وابسته به وزارت تعاون سخت شده است. از این رو، حمایت از افزایش تعداد این نوع شرکتهای مشاوره ای ضروری است.

غریب رضا افزود: از سال گذشته که اجرای طرح ایجاد شرکتهای مشاوره تعاون شروع شده تا کنون 200 شرکت خدمات مشاوره ای شکل گرفته است.

به گفته معاون وزیر تعاون فارغ التحصیلان دانشگاهی و افراد دارای تجربه در بخش تعاون تمایل زیادی به تاسیس اینگونه شرکتها دارند.