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۲۳ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۵۷

علی احمدی خبر داد:

ورود رشته های جدید نانو و هوافضا در مدارس فنی و حرفه ای

ورود رشته های جدید نانو و هوافضا در مدارس فنی و حرفه ای

ساری - خبرگزاری مهر: وزیر آموزش و پرورش از ورود رشته های جدید نانو و هوافضا در مدارس فنی و حرفه ای کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علی احمدی در دومین روز از سفر استانی دولت به مازندران در جمع نخبگان دانش آموزی استان در باشگاه فرهنگیان ساری افزود: این رشته ها در قالب دبیرستان جامع مخصوص رشته های ریاضی فیزیک و فنی مهندسی اجرا خواهد شد.

وی همچنین به متناسب نبودن محتوای کتاب های درسی با نیازهای شغلی، فکری و روحی جوانان جامعه اشاره کرد و افزود: محتوای کتاب های درسی باید نیازسنجی شود.

علی احمدی همچنین از تصویب طرحی بین تربیت بدنی و آموزش و پرورش خبر داد و گفت: تمامی اماکن ورزشی که در اختیار سالن های تربیت بدنی است از ساعت هفت تا 15 در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

وی از وجود رشته های ادبیات، شعر و هنر در مدارس تیزهوشان خبر داد و گفت: این رشته ها باید به همراه رشته های ریاضی و فیزیک در مدارس تیزهوشان گنجانده شود.

کد مطلب 782553

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