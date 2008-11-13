ورود رشته های جدید نانو و هوافضا در مدارس فنی و حرفه ای

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علی احمدی در دومین روز از سفر استانی دولت به مازندران در جمع نخبگان دانش آموزی استان در باشگاه فرهنگیان ساری افزود: این رشته ها در قالب دبیرستان جامع مخصوص رشته های ریاضی فیزیک و فنی مهندسی اجرا خواهد شد.

وی همچنین به متناسب نبودن محتوای کتاب های درسی با نیازهای شغلی، فکری و روحی جوانان جامعه اشاره کرد و افزود: محتوای کتاب های درسی باید نیازسنجی شود.

علی احمدی همچنین از تصویب طرحی بین تربیت بدنی و آموزش و پرورش خبر داد و گفت: تمامی اماکن ورزشی که در اختیار سالن های تربیت بدنی است از ساعت هفت تا 15 در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

وی از وجود رشته های ادبیات، شعر و هنر در مدارس تیزهوشان خبر داد و گفت: این رشته ها باید به همراه رشته های ریاضی و فیزیک در مدارس تیزهوشان گنجانده شود.