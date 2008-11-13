پارسایی حجت الاسلام مدرسی فراموش نشدنی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رحلت عالم پارسا و پرهیزگار حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سیدجواد مدرسی رحمة الله علیه را به قاطبه‌ مردم دارالایمان یزد و ارادتمندان آن عالم ربانی مخصوصاً به خاندان جلیل مدرسی و بالاخص فرزندان برومند و فاضل ایشان تسلیت می گویم.

تقوا و پارسایی این چهره منوّر روحانی و خدمات ایشان در ارشاد و هدایت مردم آن سامان و حضور فعال در صحنه های انقلاب برای نسل جوان روحانی و همه‌ کسانی که توفیق آشنایی با ایشان را داشتند درس آموز و فراموش نشدنی است.

از خداوند متعال شمول فضل و رحمتش را بر روح مطهر ایشان مسئلت می نمایم.

سیّدعلی خامنه ای