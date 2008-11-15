کتابخانه آزاد در کانون فاطمه زهرا کرج راه اندازی شد

مهتاب امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح با هدف تشویق تمامی اقشار مردم و شهروندان کرجی به مطالعه و کتاب خوانی اجرا می شود.

وی افزود: این کتابخانه در هفته کتاب و کتابخوانی راه اندازی شد و امید است با تامین اعتبار برای خرید کتابهای مورد نظر این کتابخانه به طور ثابت در کانون فعالیت کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: هم اکنون 50 جلد کتاب و نشریات مختلف در این کتابخانه وجود دارد که امید می رود با همکاری ادارات و سازمانهای مختلف از جمله ارشاد و شهرداری تعداد کتابها افزایش یابد. امیری یادآور شد: این کتابخانه روزانه از 8 تا 15 بعد از ظهر باز است و علاقمندان به خصوص خانمها و کودکان می توانند با مراجعه به این کتابخانه بدون پرداخت حق عضویت به مطالعه کتابها و مجلات مختلف بپدازند.

علاقمندان می توانند برای استفاده از امکانات این کتابخانه و کتابهای آن به چهارصددستگاه، بعد از استخر دانش، انتهای کوچه ایثار مراجعه و یا با شماره های 2702072 و 2719167 تماس بگیرند.