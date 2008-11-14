به گزارش خبرنگار مهر در کیش، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش امروز در دیدار با این هیئت سرمایه‌گذاری ترکیه ای اظهار داشت: مزیتها و ظرفیتهای سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی و صنعتی، فرصتهای مطلوبی را در اختیار این منطقه قرار داده که بتواند با مدیریت مناسب بر منابع، موجب تداوم استقبال سرمایه گذاران و موفقیت این نقطه به عنوان منطقه ای امن برای سرمایه گذاری شود.

داود مددی حضور سرمایه گذاران متعدد از کشورهای مختلف جهان را دلیل دیگری بر امنیت سرمایه گذاری و توسعه همه جانبه جزیره کیش عنوان کرد و افزود: در مقاطع مختلف و در زمینه های متعدد کیش مزیتهای منطقه ای خود را به اثبات رسانده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در تعطیلات عید سعید قربان گروهی 200 نفره از تجار، بازرگانان و سرمایه گذاران منطقه ای به کیش سفر می کنند تا با مزیتهای مطلوب این منطقه بیشتر آشنا شوند.

هیئت ترکیه ‌ای نیز در این دیدار با تاکید بر بسترهای مناسب فراهم شده در این جزیره برای سرمایه گذاری، آمادگی خود را برای فعالیت در بخشهای ساختمان ‌سازی، رستوران‌ و هتل داری، تولید پوشاک و برقراری سفرهای گردشگری اعلام کردند.

120 نفر از سرمایه ‌گذاران ترکیه ای در بخشهای گردشگری برای حضور در دومین همایش گردشگری به تهران سفر کرده بودند که هیئتی 16 نفره از آنان در سفر یک روزه خود به جزیره کیش، با این منطقه و فعالیتهای مختلف اقتصادی، تجاری، بازرگانی و گردشگری آن آشنا شدند.