تداوم وضعیت احتیاط در عبور و مرورهای دریایی خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس،‌ بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی استان، وضعیت وزش باد شدید، گرد و غبار گسترده در منطقه تا اواسط هفته آینده ادامه دارد و مردم ساکن در مناطق ساحلی از ترددهای دریایی و ساحلی با شناورهای سبک خودداری کنند.

همچنین از مردم استان خواسته شده با توجه به کافی نبودن دید در راه های مواصلاتی به خصوص راه های روستایی، از انجام سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.

گرد و غبار شدید امروز مدارس هرمزگان در هر سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در شهرهای بندرعباس، بندرخمیر، قشم و میناب را تعطیل کرد.

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز در خصوص اثرات سو این وضعیت جوی به